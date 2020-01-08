台師大團隊開發15國語言雲端教室系統 全球5萬師生註冊

台灣師範大學開發「雲端教室系統（CCR）」，學生在課堂上可以運用可連線上網的智慧型手機及平板電腦，透過文字、圖片，甚至用表情符號來表達想法，老師也可立刻了解學生學習狀況，師生教學更有效果。

台師大表示，系統上線四年多，全球已有逾5萬名師生註冊，超過50萬次使用記錄，並開發15個多國語言版本，更獲全球關注新科技對教育應用最具指標性的「地平線報告」(Horizon Report)肯定，入選行動學習的標竿計畫。

台師大科學教育研究所教授張俊彥帶領簡佑達博士與李宗諺工程師，共同打造雲端互動教室（CloudClassRoom, CCR），將幾乎人手一台可上網的智慧型裝置，轉變為課堂學習互動工具，除了傳統的強制選擇題外，學生還可以透過文字、圖片，甚至用表情符號來表達想法，學生的答案會自動匯總和分析，也讓老師能及時了解每名學生的學習狀況，並即時調整教學策略。

台師大表示，團隊更研發出IRS遊戲模式（Gamified Electronic Audience Response System, GEARS），教師可以設定可作答時間、答對者可獲得獎勵，即時顯示當前競賽分數及排名等方式，學生則可使用獎勵向老師換購的道具，例如延長作答時間、刪除一個選項、觀看全班答案、指定看某位同學答案等，因此能有效刺激學生答題率及正確率，增加課堂趣味性，「讓作答就像在玩遊戲一樣刺激。」

CCR完全免費，也不限制使用人數，還可利用Facebook及Google帳號快速登入，使用上方便。截至去年11月，已有約5萬名師生註冊，超過50萬次使用紀錄。

另外，CCR已建立美、英、法、德、日、泰、韓、越南、西班牙、印尼、荷蘭等15個多國語言版本，甚至有英國教師主動運用CCR進行教學研究。

張俊彥說，除了增加老師與學生課堂中的互動外，CCR也能透過分析學生的作答情形，進行「異質性分組」，並將分組結果傳至各學生手機，不只能縮短分組耗費的時間，更能有效激起小組辯論，讓討論內容更多元。