親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

影／傑米．奧利佛教做菜 食物片語意思和你想的不同！

2020-01-09 12:11希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

不少人應該都吃過奶油培根義大利麵這道餐點，但你可知道這道菜的秘訣是什麼嗎？今天就讓名廚傑米．奧利佛教你怎麼用簡單的食材做出最經典的味道吧！

看完後，有沒有覺得食指大動、躍躍欲試呢？在學料理的同時，也和希平方一起學習各種與飲食有關的片語吧！

分享

bread and butter

在許多西方國家，抹上奶油的麵包是幾乎每天都會食用的主食，這也是為什麼 bread and butter 衍伸的片語意思是「謀生的職業」、「主要收入的來源」，舉個例子：

She is a musician on weekends, but being a tutor is her bread and butter.（她在週末時是個音樂家，但家教是她謀生的職業。）

I work as a hairdresser in a small town, and the neighborhood is my bread and butter.（我在一個小鎮上擔任髮型設計師，街坊鄰居是我主要的收入來源。）

bring home the bacon

許多西方人也常食用培根，算是主要的蛋白質來源，那麼把這麼重要的食物帶回家 bring home the bacon 的衍伸意思就是「養家活口」，舉個例子：

My mother works hard every day to bring home the bacon.（我的母親每天認真工作以養家活口。）

These days, it is pretty common that both the husband and wife bring home the bacon.（現在，夫妻倆都有工作收入是相當普遍的。）

spice something up

料理美味的訣竅除了食材外，更在於調味、添加香料（spice），讓料理的味道變得更豐富、濃郁。而 spice 這個字衍伸出來的片語 spice something up 就是指「為...增添趣味」，舉個例子：

Jimmy loves to spice his lessons up by telling some silly jokes or stories.（Jimmy 喜歡在上課時講一些愚蠢的笑話或故事來增添趣味。）

另外，當名詞時 spice 也有「額外的刺激、趣味」的意思，舉例來說：

The juicy gossip added a little spice to the mundane office life.（這精彩的八卦為單調的辦公室生活增加了一點樂趣。）

put all your eggs in one basket

不論在東西方，雞蛋都是相當重要的營養來源。如果把這麼重要又脆弱的食物全都放在一個籃子裡，不小心摔破後豈不是損失慘重？所以 put all your eggs in one basket 衍伸的片語意思就是「孤注一擲」、「將所有資源、希望集中在一個地方」，舉個例子：

I've applied to several companies because I don't want to put all my eggs in one basket.（我應徵了許多間公司，因為我不想把所有希望都賭在某一間公司。）

Don't focus on a single stock; it is not wise to put all your eggs in one basket.（別只關注單一股票；孤注一擲並不明智。）

someone's cup of tea

看了這麼多食物的諺語後，是不是該來一杯茶呢？在英文裡，someone's cup of tea 的片語意思是「某人的偏好、喜好」，常常會用於否定句中，舉個例子：

She loves Game of Thrones, but The Witcher isn't really her cup of tea.（她很熱愛《權力遊戲》，但她不是很喜歡《獵魔士》。）

Thanks for inviting me, but clubbing isn't my cup of tea.（謝謝你邀請我，但我不太喜歡上夜店。）

將這些實用的片語學起來後，別忘了好好吃一餐犒賞辛苦的自己吧！

延伸閱讀：

1. 【廚藝英文】切絲、切丁、切片的英文怎麼說？

2. 美食當前，豬事順利 －－『豬肉』英文是 pork 還是 pig meat？

3. 各種烹飪方式，英文你會幾個？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方義大利

延伸閱讀

河智苑難忘台粉 熱情喊話「想帶媽媽再來」

芋頭控開吃！拉亞漢堡「起司芋泥黃金堡」新口味...

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人...

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你...

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／經典美劇《六人行》：新年新希望

2020-01-09 11:23

台師大團隊開發15國語言雲端教室系統 全球5萬師生註冊

2020-01-08 10:46

U值媒／老師不要侵犯我的隱私！

2020-01-07 11:22

會考生活英語／【活動篇】 元旦升旗典禮

2020-01-07 11:19

學毛蟲鑽洞變蝴蝶、學蟋蟀草中跳躍 繪本互動展好好玩

2020-01-05 11:32

從馬來貘到大象 許家維從動物看亞洲殖民史

2020-01-05 09:07

影／ 聖誕節神曲重新登上告示牌冠軍：All I Want for Christmas Is You

2020-01-02 09:21

影／Google 2019回顧 今年大家都在搜尋「英雄」

2020-01-02 09:14

數感實驗室／從數學看點線組合 摩斯密碼如何設計出來？（下）

2019-12-31 15:50

挺過228 、白恐、美麗島 陳澄波家屬藏友人畫作有洋蔥

2019-12-29 11:47

拿破崙終身執政證書寄存國圖 學者提兩點觀察辨真偽

2019-12-28 19:00

國際小學堂／寧槓上美國 法徵數位稅為了啥

2019-12-26 23:42

影／達人教學 跳傘時降落傘壞了該怎麼活下來？

2019-12-26 09:08

影／美國夢碎！曾紅極一時的Forever 21 如何走向破產的？

2019-12-26 08:52

紐時賞析／荷蘭阿姆斯特丹 「船屋」當道

2019-12-25 15:42

紐時賞析／檢察官的新角色 幫助冤獄犯

2019-12-25 15:28

數感實驗室／由畫家發明 摩斯密碼背後的洋蔥（上）

2019-12-25 15:09

會考生活英語／【校園篇】 宿舍將關閉

2019-12-24 13:04

讀墨年度暢銷榜 文學賣得比理財好

2019-12-22 08:06

華文文學閱讀指標誰當？ 網路書店奉「神主牌」吳明益

2019-12-22 07:41

用100張以內A4紙打造摩天樓 智慧機械競賽即日起徵件

2019-12-21 14:29

東方科技大學董事會異動 林財源接任董事長

2019-12-19 12:23

影／加式旅行是什麼樣？ 加拿大人都愛吃什麼神奇的食物

2019-12-19 09:21

紐時賞析／地方報退場 美面臨全國性危機

2019-12-18 15:46

紐時賞析／紐約市圖 擴充維吉尼亞．吳爾芙主題館藏

2019-12-18 15:28

影／經典名著《小婦人》改編電影－－《她們》！

2019-12-18 08:50

會考生活英語／【採購篇】 電子郵件下訂單

2019-12-17 15:30

國際小學堂／排碳量便宜賣 碳交易可減碳？

2019-12-13 01:46

影／每次都聽得霧煞煞的機上飛安宣導 一次教會你！

2019-12-12 09:59

影／拒當冷場王！ 五個技巧讓你再也不會找不到話題

2019-12-12 09:55

寫作教室／閱讀愛的餘溫 大體老師與器官捐贈的探討

2019-12-11 16:01

紐時賞析／氣候威脅升高 更多城市抗拒開發

2019-12-11 15:35

紐時賞析／「科技業監督人」矽谷死敵續任 變得更難纏

2019-12-11 15:24

數感實驗室／教授算台灣4年來的成長率 為何被抨擊？

2019-12-10 15:50

會考生活英語／【節慶篇 】12月10日 國際人權日

2019-12-10 09:19

矽谷創業家把世界帶進台南中學教室 離家是為了回家

2019-12-06 18:06

光華高中附設國中部有夠棒 英語文競賽三喜臨門

2019-12-06 14:08

公民時事題／西班牙國會改選執政黨沒過半 政府仍難產

2019-12-05 15:31

影／一分鐘英語 raise跟rise有什麼不一樣？

2019-12-05 11:16
看更多

熱門文章

教團批招生「寧濫勿缺」 真理：仍有16人「全0分退學」

2020-01-09 00:56

高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26

廢產物甘油大變身 台科大研究登上頂尖期刊

2020-01-08 16:23

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-09 09:30

獨／淡江蘭陽校園原址 擬設實驗中學招高、國中生

2020-01-09 09:23

「富春山居圖」成仙草凍 學生創意發想翻轉名畫

2020-01-08 15:15

高票續任東華大學校長 趙涵㨗：持續國際化創造三贏

2020-01-08 17:14

真理全0分退學 教授把成績改1分 教團批不在乎素質

2020-01-09 00:05

影╱保障學生投票權益 教長：多數大學本周完成期末考

2020-01-08 16:03

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48

中原也取消二一退學 輔仁仍保留

2020-01-08 13:07

桃園學校有感特教生變多 教育局：個案漸浮現是好事

2020-01-08 17:46

雙二一退學制 中原廢除 輔大、東吳、實踐都保留

2020-01-09 00:10

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

快速掌握學測國寫！ 時間控制、知性情意題型練習很重要

2020-01-09 09:26

全國首創漁業公費專班 前3年各補助11.5萬上船實習1年

2020-01-09 08:58

避免退學 真理教師把0分改為1分

2020-01-08 13:06

中原廢雙二一退學 真理傳0分改1分

2020-01-08 19:36

國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020-01-09 10:30

學者：台灣高教也應注入實驗教育的開創思維

2020-01-09 10:24

高中職藝才班特招簡章公告 可跨區報考

2020-01-08 13:56

汐止國中射箭隊獲支援 議員助添裝備

2020-01-08 18:57

投票日前結束期末考 教長：大學都有經驗

2020-01-08 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top