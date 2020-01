影／經典美劇《六人行》：新年新希望

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

對於嶄新的一年,大家有什麼對自己的期許呢?經典美劇《六人行》的主角們也在二十年前許下新年新希望,一起來看看這個經典又好笑的片段吧!

看完《六人行》的爆笑短片後,大家有沒有發現很多值得學習的慣用語呢?例如 go out on a limb、make fun of、keep an eye on...這些表達法你都認識嗎?跟著希平方一同瞧瞧吧!

go out on a limb 冒險做某事

影片原文:You know what? I'm gonna go out on a limb and say, "No divorces in '99!"(你知道嗎?我要大膽地說「1999 年不會再離婚!」)

用法講解:limb 有「樹枝」的意思,想像一個人在爬樹時 go out on a limb(爬去樹枝的地方),因為樹枝較脆弱、可能會折斷,意味「置身較危險的處境」,延伸出「冒險」的含意,也可以用來表示「說出或做出異於常人的意見或事情」喔。所以影片這裡的 go out on a limb and say 根據上下文其實要表達就是「大膽說出某個跟別人很不一樣的新年願望」。

延伸例句:He is not afraid of going out on a limb and doing things that no one has tried before.(他不怕冒險,也不怕做那些沒人嘗試過的事。)

make fun of someone / something 嘲笑某人 / 某物

影片原文:Maybe your resolution should be not to make fun of your friends...(你的新年新希望應該要期許自己不要再嘲笑朋友了...)

用法講解:fun 有「樂趣」的意思,make fun of someone 字面意思是「從他人身上製造樂趣」,也就是「取笑某人、嘲笑某人、拿某人開玩笑」的意思囉!

延伸例句:That wasn’t what I meant. I never intended to make fun of anyone.(我不是那個意思。我從未打算取笑任何人。)

have a better chance of… 比較有可能...

影片原文:She has a better chance of sprouting wings and flying up your nose than you do of not making fun of us.(比起你不嘲笑我們的機率,她去開飛機的機率還比較高咧。)

用法講解:chance 有「可能性」的意思,所以要表示「比較有可能...、...的機率比較高」時,我們就可以運用 have a better chance of 這個表達法。那要注意因為 of 是介係詞,所以後面如果要加上動詞的話,就要改寫成動名詞的形式喔。

延伸例句:In the event of a car accident, you’ll have a better chance of surviving if you wear the seat belt.(萬一發生車禍,假如你有繫上安全帶會有較高的存活機率。)

bet someone something... 跟某人賭某物...

影片原文:In fact, I'll bet you 50 bucks you can't go the whole year without making fun of us.(我要跟你賭 50 美元,賭你不可能一整年不嘲笑我們。)

用法講解:bet 是動詞「打賭」的意思,那如果要指出「跟某人賭某物...」,則會運用 bet someone something... 這個表達法,所以影片這裡說 bet you 50 bucks,意思就是「跟你賭 50 元」,而後面加上的句子則是用來表示「賭什麼事情」喔!

延伸例句:I bet you $10 that he overslept again.(我跟你賭 10 塊美金,賭他又睡過頭了。)

take a bet 接受賭注

影片原文:I'll take that bet, my friend.(賭就賭,兄弟。)

用法講解:bet 除了當動詞外,也有名詞「賭注」的意思,take 則有「接受」的意思,合在一起自然就是指「接受賭注、賭就賭」。

延伸例句:He didn’t even dare to take that bet.(他連賭都不敢。)

How come? 為什麼?怎麼會?

影片原文:Really? How come?(真的嗎?怎麼突然想學?)

用法講解:How come? 在對話中相當常見,常用來詢問某事為何或如何發生,類似中文說的「為什麼?怎麼會?」那因為影片前一句提到 My New Year's resolution is to learn how to play guitar.(我的新年新希望是學會彈吉他。),因此這裡的 How come? 就是「怎麼突然想學?」的意思囉。

延伸例句:A: I’m afraid that we might need to cancel our plan.(我們恐怕必須取消我們的計畫。)

B: How come?(怎麼會?)

keep an eye on someone / something 看管某人 / 某物

影片原文:Oh, look. Claire forgot her glasses. And she's gonna really be needing these to keep an eye on that boyfriend…(噢,你們看,Claire 忘了拿眼鏡了。她絕對很需要這副眼鏡,因為她得看管好她男友...)

用法講解:這個片語字面意思是「留一隻眼睛在某人 / 某物上」,其實要表達的就是「看管某人 / 某物、留意某人 / 某物」的意思囉!

延伸例句:Keep an eye on your personal belongings at all times as this city is known for its thieves and pickpockets.(時時刻刻都要留意你的個人物品,因為這座城市的小偷和扒手是出了名的。)

這些常見表達法都記起來了嗎?日常生活中也別忘了找機會多多運用喔!

