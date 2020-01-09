影／經典美劇《六人行》：新年新希望

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對於嶄新的一年，大家有什麼對自己的期許呢？經典美劇《六人行》的主角們也在二十年前許下新年新希望，一起來看看這個經典又好笑的片段吧！

看完《六人行》的爆笑短片後，大家有沒有發現很多值得學習的慣用語呢？例如 go out on a limb、make fun of、keep an eye on...這些表達法你都認識嗎？跟著希平方一同瞧瞧吧！

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go out on a limb 冒險做某事

影片原文：You know what? I'm gonna go out on a limb and say, "No divorces in '99!"（你知道嗎？我要大膽地說「1999 年不會再離婚！」）

用法講解：limb 有「樹枝」的意思，想像一個人在爬樹時 go out on a limb（爬去樹枝的地方），因為樹枝較脆弱、可能會折斷，意味「置身較危險的處境」，延伸出「冒險」的含意，也可以用來表示「說出或做出異於常人的意見或事情」喔。所以影片這裡的 go out on a limb and say 根據上下文其實要表達就是「大膽說出某個跟別人很不一樣的新年願望」。

延伸例句：He is not afraid of going out on a limb and doing things that no one has tried before.（他不怕冒險，也不怕做那些沒人嘗試過的事。）

make fun of someone / something 嘲笑某人 / 某物

影片原文：Maybe your resolution should be not to make fun of your friends...（你的新年新希望應該要期許自己不要再嘲笑朋友了...）

用法講解：fun 有「樂趣」的意思，make fun of someone 字面意思是「從他人身上製造樂趣」，也就是「取笑某人、嘲笑某人、拿某人開玩笑」的意思囉！

延伸例句：That wasn’t what I meant. I never intended to make fun of anyone.（我不是那個意思。我從未打算取笑任何人。）

have a better chance of… 比較有可能...

影片原文：She has a better chance of sprouting wings and flying up your nose than you do of not making fun of us.（比起你不嘲笑我們的機率，她去開飛機的機率還比較高咧。）

用法講解：chance 有「可能性」的意思，所以要表示「比較有可能...、...的機率比較高」時，我們就可以運用 have a better chance of 這個表達法。那要注意因為 of 是介係詞，所以後面如果要加上動詞的話，就要改寫成動名詞的形式喔。

延伸例句：In the event of a car accident, you’ll have a better chance of surviving if you wear the seat belt.（萬一發生車禍，假如你有繫上安全帶會有較高的存活機率。）

bet someone something... 跟某人賭某物...

影片原文：In fact, I'll bet you 50 bucks you can't go the whole year without making fun of us.（我要跟你賭 50 美元，賭你不可能一整年不嘲笑我們。）

用法講解：bet 是動詞「打賭」的意思，那如果要指出「跟某人賭某物...」，則會運用 bet someone something... 這個表達法，所以影片這裡說 bet you 50 bucks，意思就是「跟你賭 50 元」，而後面加上的句子則是用來表示「賭什麼事情」喔！

延伸例句：I bet you $10 that he overslept again.（我跟你賭 10 塊美金，賭他又睡過頭了。）

take a bet 接受賭注

影片原文：I'll take that bet, my friend.（賭就賭，兄弟。）

用法講解：bet 除了當動詞外，也有名詞「賭注」的意思，take 則有「接受」的意思，合在一起自然就是指「接受賭注、賭就賭」。

延伸例句：He didn’t even dare to take that bet.（他連賭都不敢。）

How come? 為什麼？怎麼會？

影片原文：Really? How come?（真的嗎？怎麼突然想學？）

用法講解：How come? 在對話中相當常見，常用來詢問某事為何或如何發生，類似中文說的「為什麼？怎麼會？」那因為影片前一句提到 My New Year's resolution is to learn how to play guitar.（我的新年新希望是學會彈吉他。），因此這裡的 How come? 就是「怎麼突然想學？」的意思囉。

延伸例句：A: I’m afraid that we might need to cancel our plan.（我們恐怕必須取消我們的計畫。）

B: How come?（怎麼會？）

keep an eye on someone / something 看管某人 / 某物

影片原文：Oh, look. Claire forgot her glasses. And she's gonna really be needing these to keep an eye on that boyfriend…（噢，你們看，Claire 忘了拿眼鏡了。她絕對很需要這副眼鏡，因為她得看管好她男友...）

用法講解：這個片語字面意思是「留一隻眼睛在某人 / 某物上」，其實要表達的就是「看管某人 / 某物、留意某人 / 某物」的意思囉！

延伸例句：Keep an eye on your personal belongings at all times as this city is known for its thieves and pickpockets.（時時刻刻都要留意你的個人物品，因為這座城市的小偷和扒手是出了名的。）

這些常見表達法都記起來了嗎？日常生活中也別忘了找機會多多運用喔！

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