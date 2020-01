會考生活英語／【活動篇】 元旦升旗典禮

★單字

1. raise [rez] v. n. 舉起、提高(國中基本1200字) 2. flag [flæg] n. 旗子、國旗(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. flag-raising ceremony 升旗典禮 2. get up 起床、起立

Jack, Zoe and Irene are talking about the flag-raising ceremony on New Year’s Day.

杰克、柔伊、艾琳正在談論關於元旦升旗典禮的事。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

We attended/the flag-raising ceremony/in Taipei.

我們去參加了/升旗典禮/在台北市的。

動手做做看:將長句分成短字詞

So we got up at 5:00 AM, and then left home at 5:45 AM.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What did the girls do?

(A) Got a raise

(B) Held a flag

(C) Attended a ceremony

2. When was the event?

(A) 5:45 AM

(B) 6:30 AM

(C) 6:30 PM

3. When did they get up?

(A) 5:00 AM

(B) 5:45 AM

(C) 5:45 PM

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

So we got up/at 5:00 AM,/and then left home/at 5:45 AM.

所以我們起床/早上5點,/然後出門/早上5點45分。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (A)