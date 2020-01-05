從馬來貘到大象 許家維從動物看亞洲殖民史

1810年代，後來成為新加坡首任駐紮官的英國東印度公司代表威廉．法夸爾派駐今馬來西亞時，曾抓62隻大象想收藏，卻僅一隻存活；他還用盡辦法，硬是炸毀荷蘭人所建城牆。藝術家許家維連結兩事，創作亞洲殖民史系列新作「石頭與象」，從動物角度切入殖民體系的政治歷史，受邀在新加坡雙年展展出。

許家維近年拍攝基隆和平島造船廠底部西荷考古遺址紀錄片，從中發展出探討殖民時代的藝術作品，並以在殖民網絡中常成交易、收藏對象的動物為主角。繼前作出現的熊貓、鹿、馬來貘，新作以大象為主角，看英、荷殖民今馬來西亞麻六甲的歷史。

「石頭與象」源於幫法夸爾工作的馬來人秘書所寫日記。許家維說，他串連日記寫的兩件事，再用雙頻錄像交叉表達，並暴露錄像製作過程，讓觀眾看到敘事如何被建構，提醒這歷史也不盡然全面正確。

影像中第一個文本是熱中發現新動植物的法夸爾，請馬來巫師幫他抓大象，然而因回程路遠，大象僅一隻存活，其他象骨都被送到倫敦的博物館。第二個文本是法夸爾在把荷蘭請英代管的麻六甲還荷蘭前，下令拆掉荷人建的堅固城牆，由於耗費數月都拆不掉，當地開始傳說城牆有惡魔詛咒，越來越不敢拆，最後法夸爾用了火藥才拆毀。

「日記寫著，拆時石頭就像大象一樣滿天飛，壓死很多人。」許家維說，法夸爾這一炸不僅完成目的，也對殖民地證實英國人夠厲害，當地人更被首次看到的新技術嚇得魂飛魄散，過往的惡魔傳說、傳統信仰一併被炸光。

當地具體的「象」被捕光，西方所建石牆化為的「象」則殺害當地人又象徵性毀滅傳統傳說，許家維說，作品中的時間點，正是從傳統進入現代的過渡期，西方兩種行為都說明其影響。作品中今已漸消失的巫師、大象、傳說等，對照今日，也凸顯當代被全球化抹平，喪失了原本的特殊處。

歷史難以具體表現，許家維率團隊去馬來西亞拍攝現為博物館的法夸爾總督府、大象保育中心，並請一位馬來巫師口述故事。為呈現歷史的建構性，他也拍攝提供創作重要素材網路電力的電塔，還出動空拍機，並顯示空拍機飛翔、巫師念咒語祈禱拍攝順利等畫面，不斷提醒觀眾作品「說故事的方式」。