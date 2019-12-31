「百川計畫」不看成績 愛唱歌旅行也能上交大

交通大學百川學士學位學程打著招收具特殊專長、創新設計力的高中生，桃園國立中央大學附屬中壢高級中學學生顏律行熱愛吉他、歌唱、旅行，在公民課聽到特殊選才計畫時，顏律行說「超適合我，我就是偏才學生，就搭了火車去交大聽說明會」，並著手準備履歷，經過審查、筆試及面試後順利錄取，成為中大壢中今年最早成為準大學生的應屆畢業生。

交大「百川計畫」是學士班特殊選才招生管道，以四年不分系、跨域學習、適才適性為特色，尋求有特殊專長、能自主學習的學生，是跳脫傳統學系框架的全新學習體制。顏律行在音樂領域表現優異，於校園比賽「壢中之星」中獲得全校第一，隔年又擊敗眾多對手，以自彈自場自創曲蟬連2年冠軍，締造中大壢中前所未有的紀錄，還在YouTube架設頻道，上傳不少表演影片。

顏律行表示，他的學科成績並不突出，原本選擇第三類組就讀，但後來發現化學太弱而轉到第一類組，高二結束後，休學一年獨自到美國交換，無論是拍照、交談都得靠自己，談及在美國的所見所聞，顏律行說，他很喜歡跟陌生人交談，甚至還到美國的學校跟教堂表演，他說，在舞台表演時看到無數陌生面孔，卻能透過音樂與素昧平生的觀眾建立連結，令他十分感動、深深愛上。