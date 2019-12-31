親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

「百川計畫」不看成績 愛唱歌旅行也能上交大

2019-12-31 16:52聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

交通大學百川學士學位學程打著招收具特殊專長、創新設計力的高中生，桃園國立中央大學附屬中壢高級中學學生顏律行熱愛吉他、歌唱、旅行，在公民課聽到特殊選才計畫時，顏律行說「超適合我，我就是偏才學生，就搭了火車去交大聽說明會」，並著手準備履歷，經過審查、筆試及面試後順利錄取，成為中大壢中今年最早成為準大學生的應屆畢業生。

交大「百川計畫」是學士班特殊選才招生管道，以四年不分系、跨域學習、適才適性為特色，尋求有特殊專長、能自主學習的學生，是跳脫傳統學系框架的全新學習體制。顏律行在音樂領域表現優異，於校園比賽「壢中之星」中獲得全校第一，隔年又擊敗眾多對手，以自彈自場自創曲蟬連2年冠軍，締造中大壢中前所未有的紀錄，還在YouTube架設頻道，上傳不少表演影片。

顏律行表示，他的學科成績並不突出，原本選擇第三類組就讀，但後來發現化學太弱而轉到第一類組，高二結束後，休學一年獨自到美國交換，無論是拍照、交談都得靠自己，談及在美國的所見所聞，顏律行說，他很喜歡跟陌生人交談，甚至還到美國的學校跟教堂表演，他說，在舞台表演時看到無數陌生面孔，卻能透過音樂與素昧平生的觀眾建立連結，令他十分感動、深深愛上。

在申請交大的百川學士學位學程時，顏律行說令他印象深刻的是，面試時教授得知他曾有到美國當交換生的經驗，問道「你覺得美國和台灣有什麼不一樣？」，顏律行答，美國大學的教學模式皆和百川計畫相像，與台灣較制式化的教學方式不同，此話引得教授一笑，最後他從531位申請者中脫穎而出，順利錄取。

桃園國立中央大學附屬中壢高級中學學生顏律行熱愛吉他、歌唱、旅行，錄取交通大學百川...
桃園國立中央大學附屬中壢高級中學學生顏律行熱愛吉他、歌唱、旅行，錄取交通大學百川學士學位學程。圖／中大壢中學生顏律行提供
分享

交大面試教堂

延伸閱讀

北市交大推宣導月曆 14名分隊長全入鏡

紐時：美空襲民兵組織 把伊拉克推向反美

美炸親伊朗民兵 伊拉克示威反美

5G標金飆破800億 中華電霸氣回：比預期稍...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

數感實驗室／從數學看點線組合 摩斯密碼如何設計出來？（下）

2019-12-31 15:50

挺過228 、白恐、美麗島 陳澄波家屬藏友人畫作有洋蔥

2019-12-29 11:47

拿破崙終身執政證書寄存國圖 學者提兩點觀察辨真偽

2019-12-28 19:00

國際小學堂／寧槓上美國 法徵數位稅為了啥

2019-12-26 23:42

影／達人教學 跳傘時降落傘壞了該怎麼活下來？

2019-12-26 09:08

影／美國夢碎！曾紅極一時的Forever 21 如何走向破產的？

2019-12-26 08:52

紐時賞析／荷蘭阿姆斯特丹 「船屋」當道

2019-12-25 15:42

紐時賞析／檢察官的新角色 幫助冤獄犯

2019-12-25 15:28

數感實驗室／由畫家發明 摩斯密碼背後的洋蔥（上）

2019-12-25 15:09

會考生活英語／【校園篇】 宿舍將關閉

2019-12-24 13:04

讀墨年度暢銷榜 文學賣得比理財好

2019-12-22 08:06

華文文學閱讀指標誰當？ 網路書店奉「神主牌」吳明益

2019-12-22 07:41

用100張以內A4紙打造摩天樓 智慧機械競賽即日起徵件

2019-12-21 14:29

東方科技大學董事會異動 林財源接任董事長

2019-12-19 12:23

影／加式旅行是什麼樣？ 加拿大人都愛吃什麼神奇的食物

2019-12-19 09:21

紐時賞析／地方報退場 美面臨全國性危機

2019-12-18 15:46

紐時賞析／紐約市圖 擴充維吉尼亞．吳爾芙主題館藏

2019-12-18 15:28

影／經典名著《小婦人》改編電影－－《她們》！

2019-12-18 08:50

會考生活英語／【採購篇】 電子郵件下訂單

2019-12-17 15:30

國際小學堂／排碳量便宜賣 碳交易可減碳？

2019-12-13 01:46

影／每次都聽得霧煞煞的機上飛安宣導 一次教會你！

2019-12-12 09:59

影／拒當冷場王！ 五個技巧讓你再也不會找不到話題

2019-12-12 09:55

寫作教室／閱讀愛的餘溫 大體老師與器官捐贈的探討

2019-12-11 16:01

紐時賞析／氣候威脅升高 更多城市抗拒開發

2019-12-11 15:35

紐時賞析／「科技業監督人」矽谷死敵續任 變得更難纏

2019-12-11 15:24

數感實驗室／教授算台灣4年來的成長率 為何被抨擊？

2019-12-10 15:50

會考生活英語／【節慶篇 】12月10日 國際人權日

2019-12-10 09:19

矽谷創業家把世界帶進台南中學教室 離家是為了回家

2019-12-06 18:06

光華高中附設國中部有夠棒 英語文競賽三喜臨門

2019-12-06 14:08

公民時事題／西班牙國會改選執政黨沒過半 政府仍難產

2019-12-05 15:31

影／一分鐘英語 raise跟rise有什麼不一樣？

2019-12-05 11:16

使用人次破180萬 教育部英語學習平台增高中職區

2019-12-05 10:19

紐時賞析／自行車葬身台伯河計畫告終止 羅馬再度推共享單車

2019-12-04 15:38

紐時賞析／印尼輸出汞禍害無窮 數以千計兒童嚴重先天缺陷

2019-12-04 15:26

中女中樂儀隊360校友表演 資深學姐：身材大考驗

2019-12-04 14:29

影／科普小教室 鸚鵡為什麼會說話？

2019-12-04 11:14

會考生活英語／【美食篇】 煮玉米濃湯

2019-12-03 12:00

寫作教室／國寫情意題 引文與己例的對話

2019-12-02 16:15

數感實驗室／數學亦是一門藝術 你覺得哪道證明比較美？

2019-12-02 11:56
看更多

熱門文章

明年四技申請招8千高中生 這系只招1人競爭超激烈

2019-12-30 22:22

不盲目追求國際排名 這間私立科大註冊率勝過公立技職

2019-12-30 21:50

世新大學註冊率94.5％ 登私立綜二類大學第1名

2019-12-30 18:47

海大觀音分校建校「有影」 2020率先建造藻礁中心

2019-12-30 18:21

108年公費留考放榜 錄取率21.9%創歷年新高

2019-12-31 12:17

中市長億高中3學生 錄取荷蘭阿姆斯特丹大學

2019-12-31 11:34

學測申請四技 67校釋8700名額

2019-12-30 23:53

小孩當粉筆長 家長覺得有趣

2019-12-30 23:19

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金牌

2019-12-30 19:01

布幕長很酷 小一生還想繼續當

2019-12-30 23:14

北醫大5年捐1500萬 助台東孩子書屋等公益團體

2019-12-30 20:47

參與人次破5萬 城鄉共學 跨到國際去

2019-12-30 23:58

明新科大休閒系 全國芳療競賽獲「精油配方」組冠軍

2019-12-31 10:33

修平科大註冊率3年大幅提升 校長：產學合作就業有保障

2019-12-31 16:19

國際婚禮文化創意藝術大賽 樹德美容科展身手露頭角

2019-12-31 10:53

《讀者》元月號 韓良露追憶像隻龍貓的媽媽

2019-12-31 15:05

數感實驗室／從數學看點線組合 摩斯密碼如何設計出來？（下）

2019-12-31 15:50

清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回報助人

2019-12-31 17:01

「百川計畫」不看成績 愛唱歌旅行也能上交大

2019-12-31 16:52

北醫大義賣送愛公益團體 新書分享動人故事

2019-12-30 19:05

國家農業科學獎 屏科大奪最優團隊

2019-12-30 21:16

足跡遍及中南部 唐旦祥到偏鄉學校音樂講演

2019-12-31 14:44

卓蘭國中第一個台大生 新住民之子李雯惠錄取哲學系

2019-12-31 17:07

南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

2019-12-31 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top