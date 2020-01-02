影／ 聖誕節神曲重新登上告示牌冠軍：All I Want for Christmas Is You

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每年聖誕節，大街小巷總會響起瑪麗亞凱莉的聖誕金曲 All I Want for Christmas Is You。今年為了慶祝這首歌問世 25 周年，瑪麗亞凱莉重新拍攝了這首歌的影片，並且榮登告示牌冠軍，一起來聽這首溫馨的聖誕歌曲吧！

聽完後有沒有感受到滿滿的聖誕氣氛呢？今天就來和希平方一起學習聖誕節常用的各種單字和慣用語吧！

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stocking

大家有沒有在影片中聽到 hang my stocking 這幾個字呢？stocking 的原意是「長筒襪」，影片中的意思則是「聖誕襪」，也可以寫成更完整的 Christmas stocking。那麼 hang my stocking 在影片中就是「掛上我的聖誕襪」的意思囉！舉個例子：

Santa Claus will be filling stockings at Christmas time, so don’t forget to hang yours tonight. （聖誕節時，聖誕老人會在聖誕襪塞禮物，所以今晚可別忘了掛上你的聖誕襪喔。）

stocking stuffer

影片中提到的 stocking 是「聖誕襪、長筒襪」的意思，如果加上了 stuffer 「填充物」的話，就是指「（塞在襪子裡的）聖誕小禮物」喔！如果是英式英文的話則會用 stocking filler。舉個例子：

It is Christmas time again. Do you have any ideas for stocking stuffers?（ 又到了聖誕節了。你有任何聖誕小禮物的點子嗎？）

trim the tree

聖誕節可少不了聖誕樹，在英文裡，我們會用 trim the tree 來表達「裝飾聖誕樹」的意思。舉個例子：

My whole family trims the tree together every Christmas.（每年聖誕節，我們全家都會一起裝飾聖誕樹。）

Christmas came early

在西方，聖誕節一般來說是個充滿歡樂的日子，所以如果說 Christmas came early「聖誕節提早到來」，就是指「突如其來的好事情」，舉個例子：

Naomi got a promotion a few days ago. Christmas came early, didn’t it?（Naomi 前幾天升官了。真是個突如其來的好消息，對吧？）

Christmas comes but once a year

聖誕佳節時，親朋好友聚在一起不免會想大吃大喝，或買些禮物犒賞自己。這時為了要安慰一下不小心吃太多、荷包噴血的人就可以說：Christmas comes but once a year 「聖誕節一年才一次」，也就是「難得一次，不用太介意」的意思。舉個例子：

I know I’ve drunk too much beer tonight, but Christmas comes but once a year, right?（我知道我今天晚上喝了太多啤酒了，但聖誕節一年才一次，對吧？）

holiday blues

聖誕節看似歡樂，但對某些人來說也許是個負擔，可能會有所謂的 holiday blues「假期憂鬱」。這個單字不只可以用在聖誕節，也能用在其他的節慶，用來指在假期時感到的難過、憂鬱情緒。造成的原因眾多，可能是假期時和家人分離、家人過世感到寂寞、和關係不好的家人共處等等。

這個字也常常會和 beat 這個動詞搭配，也就是 beat the holiday blues「克服假期憂鬱」的意思。舉個例子：

It is thought that regular exercise can help beat the holiday blues.（一般認為規律運動有助於克服假期憂鬱。）

學會這些單字後，在歐美過聖誕節或是跟外國朋友聊天時就能用上囉！

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