影／ 聖誕節神曲重新登上告示牌冠軍：All I Want for Christmas Is You

每年聖誕節,大街小巷總會響起瑪麗亞凱莉的聖誕金曲 All I Want for Christmas Is You。今年為了慶祝這首歌問世 25 周年,瑪麗亞凱莉重新拍攝了這首歌的影片,並且榮登告示牌冠軍,一起來聽這首溫馨的聖誕歌曲吧!

聽完後有沒有感受到滿滿的聖誕氣氛呢?今天就來和希平方一起學習聖誕節常用的各種單字和慣用語吧!

stocking

大家有沒有在影片中聽到 hang my stocking 這幾個字呢?stocking 的原意是「長筒襪」,影片中的意思則是「聖誕襪」,也可以寫成更完整的 Christmas stocking。那麼 hang my stocking 在影片中就是「掛上我的聖誕襪」的意思囉!舉個例子:

Santa Claus will be filling stockings at Christmas time, so don’t forget to hang yours tonight. (聖誕節時,聖誕老人會在聖誕襪塞禮物,所以今晚可別忘了掛上你的聖誕襪喔。)

stocking stuffer

影片中提到的 stocking 是「聖誕襪、長筒襪」的意思,如果加上了 stuffer 「填充物」的話,就是指「(塞在襪子裡的)聖誕小禮物」喔!如果是英式英文的話則會用 stocking filler。舉個例子:

It is Christmas time again. Do you have any ideas for stocking stuffers?( 又到了聖誕節了。你有任何聖誕小禮物的點子嗎?)

trim the tree

聖誕節可少不了聖誕樹,在英文裡,我們會用 trim the tree 來表達「裝飾聖誕樹」的意思。舉個例子:

My whole family trims the tree together every Christmas.(每年聖誕節,我們全家都會一起裝飾聖誕樹。)

Christmas came early

在西方,聖誕節一般來說是個充滿歡樂的日子,所以如果說 Christmas came early「聖誕節提早到來」,就是指「突如其來的好事情」,舉個例子:

Naomi got a promotion a few days ago. Christmas came early, didn’t it?(Naomi 前幾天升官了。真是個突如其來的好消息,對吧?)

Christmas comes but once a year

聖誕佳節時,親朋好友聚在一起不免會想大吃大喝,或買些禮物犒賞自己。這時為了要安慰一下不小心吃太多、荷包噴血的人就可以說:Christmas comes but once a year 「聖誕節一年才一次」,也就是「難得一次,不用太介意」的意思。舉個例子:

I know I’ve drunk too much beer tonight, but Christmas comes but once a year, right?(我知道我今天晚上喝了太多啤酒了,但聖誕節一年才一次,對吧?)

holiday blues

聖誕節看似歡樂,但對某些人來說也許是個負擔,可能會有所謂的 holiday blues「假期憂鬱」。這個單字不只可以用在聖誕節,也能用在其他的節慶,用來指在假期時感到的難過、憂鬱情緒。造成的原因眾多,可能是假期時和家人分離、家人過世感到寂寞、和關係不好的家人共處等等。

這個字也常常會和 beat 這個動詞搭配,也就是 beat the holiday blues「克服假期憂鬱」的意思。舉個例子:

It is thought that regular exercise can help beat the holiday blues.(一般認為規律運動有助於克服假期憂鬱。)

學會這些單字後,在歐美過聖誕節或是跟外國朋友聊天時就能用上囉!

