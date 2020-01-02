影／Google 2019回顧 今年大家都在搜尋「英雄」

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2019 年，世界上出現許多英雄。無論是電影中的超級英雄，或是你生活周遭的無名英雄，他們都曾用自己的力量幫助他人、鼓舞他人。跟著 Google 一起回顧 2019 年的英雄，也祝大家在新的一年也能成為自己的英雄。

2019 步入尾聲，我們或許可以花些時間回顧過去這年經歷的種種，而不管好與不好，我們可能都會有些感觸，像是「今年過得真快」、「真是個跌宕起伏的一年」...你知道英文可以怎麼說嗎？今天就跟著希平方認識一些回顧時能用上的表達法吧！

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年末回顧

◎ What a year! 發生好多事的一年啊！

What 後面搭配「名詞」可以用來引出感嘆語氣，像是回顧這一年覺得過得相當充實精彩、或覺得發生很多鳥事終於要結束了，都可以說：What a year!。例如：

Whew! What a year! We’ve accomplished so much.（呼！發生好多事的一年！我們完成了好多事情。）

而除了單純用 What a year! 來表達心中感嘆，其實也可以在名詞前補上形容詞去修飾喔。例如：

● What a wonderful year! 好棒的一年！

● What a fantastic year! 真棒的一年！

◎ It's been quite a journey this year. 今年就像是一趟旅程。

Journey 是名詞「旅程」的意思，那可以想像一下，如果我們形容過去這年像是一趟旅程，也就意味這一年相當豐富精彩或經歷了很多事喔。例如：

It's been quite a journey this year, and I’m proud of what we’ve done.（今年就像是一趟旅程，我很驕傲我們做到的各種事情。）

◎ It's been a wild year. 這是個瘋狂的一年。

Wild 是形容詞「瘋狂的、狂野的」，那如果回顧過去這年發現有許多出乎意料的事情，就可以運用這個表達法。例如：

It's been a wild year, full of surprises and unexpected events.（這是個瘋狂的一年，充滿各種驚喜和出乎意料的事件。）

◎ It's been a roller-coaster ride. 這是個跌宕起伏的一年。

Roller-coaster 是「雲霄飛車的」，a...ride 是「一趟搭乘經驗」，合在一起 a roller-coaster ride 就是指「一趟搭乘雲霄飛車的經驗」。那如果我們形容這個年就像坐雲霄飛車一般，自然就是指這是一個跌宕起伏，充滿高高低低的一年囉！例如：

It’s been a roller-coaster ride with many ups and downs.（這是個有起有落、跌宕起伏的一年。）

◎ I’ve had the time of my life this year. 我有個很美好的一年。

如果今年過得相當美好，除了簡單的說 It’s been a wonderful year.（這是個很棒的一年。），其實也可以運用 I’ve had the time of my life this year. 這個表達法。其中，the time of my life 就是指「極其快樂的時光」。來看個例子：

When I look back, I’d say I’ve had the time of my life this year.（當我回過頭來看，我會說我有個很美好的一年。）

◎ Let’s leave the past behind. 讓我們把過去留在過去。

如果今年過得並不好、遭遇許多挫折或難關，就能運用這個表達法，其中，leave…behind 是「把...留下」的意思，the past 則是名詞，指「過去」，Let’s leave the past behind. 合在一起就是「讓我們把過去留在過去、讓我們把過去拋諸腦後、過去就讓它過去」的意思囉！來看個例子：

We’ve been through a lot this year. Let’s leave the past behind and move on.（我們今年經歷了許多困難。讓我們把過去留在過去，往前邁進吧。）

除此之外，還有這些表達法能傳遞出類似的意思喔：

● Let the past be the past. 讓過去成為過去。

● Let bygones be bygones. 讓過去成為過去。

其中，bygones 跟 the past 一樣，都是名詞「過去」的意思。

◎ This year went by so fast! 今年過得真快啊！

如果回顧過去這年，驚覺時間過得很快，就能運用這個表達法。其中，go by 是「時間逝去」的意思，句中的 went 則是 go 的過去式。我們來看個例子：

This year went by so fast! I can’t believe it’s almost over.（今年過得真快啊！我不敢相信幾乎就要結束了。）

2020來臨，不妨花點時間回顧過往，試著運用看看今天學到的表達法喔。而不論今年過的如何，讓我們一起期待嶄新的一年，希平方在這裡也先預祝大家新年快樂囉！

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