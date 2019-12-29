挺過228 、白恐、美麗島 陳澄波家屬藏友人畫作有洋蔥

畫家陳澄波的收藏重見天日，背後是從228到白色恐怖的辛酸，與受難者家屬保護他人的情誼。陳澄波的長孫陳立栢說，阿公1947年遇害後，阿嬤張捷就將陳澄波畫作與收藏一併深藏，以免牽連贈畫者。好不易等到1979年陳澄波首度個展，展出第二天卻發生美麗島事件，陳家人又趕緊深埋藏品。

陳立栢說，阿嬤一直交代父親陳重光不可拿出這些收藏，原因是上面有畫家簽名，「自己已受苦，牽連到別人就更難過」。展場一幅林玉山1926年送給陳澄波的《竹林與水牛》，繪於兩人留學日本同住的宿舍，林玉山落款遭抹去，就是怕林玉山遭牽連。

1979年陳澄波畫作在台北春之藝廊首度個展，沒有政治力來擋。陳立栢說，林玉山在展中看到自己作品保留至今，非常高興，特別重新落款。當時陳家人歡天喜地，以為氣氛已很開放，沒想到馬上又爆發美麗島事件。

陳立栢表示，美麗島事件後，社會整體氣氛重陷陰暗，畫展結束後，父親立刻把阿公畫作和收藏再次藏起來，有些也捐贈其他單位。之後搬新居，父親不忘阿嬤囑咐，在大衣櫥製作一處夾層中的暗箱，藏匿阿公友人作品，直到他2012年再度發現。

展中一幅台灣書法家蘇孝德送給陳澄波的對聯，也隱藏類似故事。陳立栢說，之前爸爸把該對聯下聯捐給嘉義市政府，嘉義市府又轉捐贈到中央研究院台灣史研究所，原本不知還有上聯。