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拿破崙終身執政證書寄存國圖 學者提兩點觀察辨真偽

2019-12-28 19:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

華人藏書家族「澄定堂」去年和台灣國家圖書館簽寄存協議，已陸續寄存43種、49冊珍貴西洋古籍，包括1802年法國政府頒給拿破崙的終身執政證書正本。國圖說，因年代久遠，無法保證古籍真偽，邀專家一起研究。台師大東亞系教授潘鳳娟分享她的兩點觀察，說明此執政證書可能為真。

潘鳳娟因投入相關研究，曾和澄定堂家族成員接觸。她說，她嘗試在法國國家檔案館查詢相關檔案紀錄，沒有查到這份文獻。但也可能是在檔案館存檔前就已外流，還須詳細考究。另外，文件中有內政部長Jean-Antoine Chaptal簽名，與他在其他內政部文件的簽名筆跡基本符合。

潘鳳娟說，這份終生執政的文件有三頁，第一頁是共和國執政會議記錄的摘錄，頁底有內政部長簽名。第二到三頁是內政部宣布拿破崙為終生執政的官方文件，有內政部長和秘書長Charles-Auguste de Coulomb和簽名。紙張裝禎前有兩次對折痕跡，紙張中心有當時的內政部鋼印。

國家圖書館館長曾淑賢說，她透過自己的同學、台大圖資系教師藍文欽引介，才認識這個波蘭華沙的藏書家族。國圖西洋古籍僅4000到5000冊，而藏書家願意將收藏寄存圖書館，主要是文件珍貴、他人無法買下，放在家又不易保存。寄存不等於贈予，未來可取回。

潘鳳娟也說，台灣收藏西洋古籍和手稿的單位有國家圖書館、台大圖書館，數量不多。澄定堂寄存國圖的書籍和文件相當珍貴，價值無法估計，這顯示澄定堂家族的慷慨，以及對保存、傳遞人類文明珍稀文獻的重要貢獻，相當令人感佩。

潘鳳娟說，澄定堂此舉不但能夠豐富國家圖書館頂級西洋珍本的收藏質量，同時也能提昇國人的全球視野，更關注歐洲對近現代世界的影響與效應。

1802年法國政府給拿破崙的終身執政證書，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書...
1802年法國政府給拿破崙的終身執政證書，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書館提供
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藏書家族澄定堂將1843年印刷的狄更斯「聖誕頌歌」寄存國圖，現在國圖善本室供申請...
藏書家族澄定堂將1843年印刷的狄更斯「聖誕頌歌」寄存國圖，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書館提供
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藏書家族澄定堂將1486年出版的「科貝格聖經」寄存國圖，現在國圖善本室供申請閱覽...
藏書家族澄定堂將1486年出版的「科貝格聖經」寄存國圖，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書館提供
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1802年法國政府給拿破崙的終身執政證書，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書...
1802年法國政府給拿破崙的終身執政證書，現在國圖善本室供申請閱覽。圖／國家圖書館提供
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圖書館內政部台大

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