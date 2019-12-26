影／達人教學 跳傘時降落傘壞了該怎麼活下來？

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跳傘時，降落傘卻壞了，該怎麼辦？！不要慌亂，你不會死！四分鐘影片教你怎麼活下來！求生必備影片還不快點進去看～

假如你熱愛跳傘，別忘了把這些求生技巧好好記起來，說不準哪天真能幫助你逃過大難也說不定喔！說到意外或生死一瞬間的事件，如果能順利逃脫，中文常會說「僥倖脫困、逃過一劫」，英文有類似的表達法嗎？跟著希平方一起一探究竟吧！

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「逃過一劫、僥倖脫險...」英文怎麼說？

a close call

這裡的 call 是名詞「決定」的意思，a close call 字面意思是「很接近的決定」，最初是指運動競賽中很接近、裁判很難下判決的 play（比賽中的行為），後來用來指「驚險地避過差點要發生的意外、災難等不好的事情」。例如：

He had a close call with a venomous snake when he went camping last weekend.（他上週末去露營時差點被毒蛇咬傷。）

而日常對話中，如果想要表達「好險！」，則可以說：That was a close call!。例如：

We got a flat tire on the freeway and almost got into an accident. That was a really close call!（我們的車在高速公路上爆胎，差點出車禍。真的是好險！）

除此之外，也可以說：That was a close one! 或 That was close!，這些用法的介紹則可以參考這篇專欄。

a near miss

Near 是形容詞「接近的」，miss 是名詞「未擊中」，合在一起是「差點但沒被擊中」，常用來表示「僥倖避過某種災禍」。例如：

I had a near miss when I managed to get off the bike before it skidded off the road and hit the tree head-on.（我在腳踏車滑出路面、迎面撞上那棵樹之前成功跳了下來，僥倖脫險。）

a narrow escape

Narrow 是形容詞「勉強的、差距微小的」，escape 則是名詞「逃脫、逃離」，合在一起是「勉強逃離」，也就是「僥倖脫險、死裡逃生...」的意思囉。來看個例子：

The passerby had a narrow escape when a tree fell right in front of him due to the strong winds.（那名行人僥倖逃過一劫，當時有棵樹被強風吹倒砸落在他正前方。）

a lucky escape

Lucky 是形容詞「幸運的」，escape 是名詞「逃脫、逃離」，合在一起是「幸運逃脫」，同樣也能用來表示「僥倖脫險...」。我們也來看個例子：

The driver had a lucky escape from being hit by a falling rock.（那名駕駛僥倖沒被落石擊中。）

dodge a bullet

Dodge 是動詞「躲開」，bullet 是「子彈」，dodge a bullet 字面意思是「躲開一枚子彈」，延伸為「逃過一劫...」的意思。例如：

A: Thank God you didn’t hop on that train. We were worried sick when we heard the train derailed and crashed into another train.（謝天謝地你沒搭上那班火車。我們聽到火車出軌、撞上另一輛火車時都快擔心死了。）

B: Yeah. I think I really dodged a bullet there.（是啊。我想我真的是逃過了一劫。）

這些表達法是不是相當生動呢？把這些用法記起來，那麼下回再要描述一些「僥倖脫險」或「逃過一劫」的經歷時，相信就不會支支吾吾不知道該如何表達囉！

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