立法禁國中小生在學校用手機？ 劉宥彤：可以

法國已明定，全面禁止幼兒園、國中小學生在校園內使用智慧型手機、平板電腦、智能手錶等具有上網功能的通訊設備，即使是下課或午休時間也不得使用。親民黨不分區立委候選人劉宥彤今天也表示，認同以法律形式禁止我國國中小學生在學校用手機；且連蘋果執行長庫克也限制自家小孩使用科技產品，她也建議其他家長效仿。

全國及各區的家長及教育團體今天晚上在公務人力發展中心福華國際文教會館舉行「2019全國家長與總統候選人有約－教育座談會」，藍營由張善政代表出席、綠營由教育部政次范巽綠代表出席、橘營則由不分區立委候選人劉宥彤代表出席。

親民黨總統候選人宋楚瑜也自拍影片表示，一旦當選總統，他將在教育領域會做4件事：增加教育預算增加；重視教育制度變革（如108課綱），避免學生成「白老鼠」；向下扎根教育，做好幼兒教育；重視校園安全，尤其會妥善處理學生吸毒問題。

劉宥彤也表示，國內少子化問題嚴重，未來至少讓2成、約30多所大學退場，教育資源才能更有效利用。親民黨也支持教官續留校園，以協助處理學生吸毒問題及推動品格教。

全國及各區的家長及教育團體也拋出不少教育現場狀況，例如不少國中小學生在校園內使用智慧型手機，導致注意力不集中；反觀法國已明定全面禁止學童在校園內使用網路通訊設備。對此，劉宥彤表示，認同以法律形式禁止我國國中小學生在學校用手機，透過行政明令，要求各級學校配合辦理。

劉宥彤也說，蘋果執行長庫克也限制自家小孩14歲以前不得使用智慧型手機、平板電腦等科技產品，她也建議擔憂孩子會「手機成癮」的家長們效法，「一開始就別買手機給孩子吧」。