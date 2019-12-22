讀墨年度暢銷榜 文學賣得比理財好

Readmoo讀墨電子書公布 2019 年度百大暢銷榜、閱讀榜，發現文學小說、商業理財不分軒輊，各占整體銷售的 27％、26％，社會科學、勵志成長則分列第三大、第四大類別，各占17％、12％。

Readmoo表示，讀墨電子書今年的電子書銷售依舊亮眼，1到11月的電子書銷售額（不含硬體）已是2018年全年的1.8倍。暢銷榜前三大分別是：《原子習慣》、《惡血》、《真確》；閱讀榜則由《惡血》、《人類大歷史》、《13．67》拿下。

Readmoo 說，總銷售排行榜中，《原子習慣》、與《惡血》兩本商業理財作品搶佔前兩名，比爾．蓋茲選書《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》是去年短時間內銷量最多的書，今年仍然長銷，並以亮眼成績登上第三名。

去年讀墨最暢銷作家哈拉瑞的《21世紀的21堂課》拿下今年暢銷榜第六名，2014年為其打開知名度的《人類大歷史》及續作《人類大命運》分別拿下暢銷榜第七及第55名。香港作家陳浩基的《13．67》，不僅聚焦案件，更反映香港今昔時代與人性，登上第十名，與網路霸凌議題相關的《網內人》及新作《第歐根尼變奏曲》分列第96、97名，與哈拉瑞並列成為最多作品進入暢銷百大的作者。

向來深受讀墨讀者歡迎的文學小說，無論是純文學或大眾文學，今年仍然是讀者最愛的類別。此次榜上有不少與影劇改編相關書籍，譬如郭雪芙、劉以豪主演、網路上掀起討論熱潮的《我們不能是朋友》第四；描述職場厚黑學的《七個會議》第12名；「劇場女神」謝盈萱完美詮釋的《俗女養成記》原著，以平實筆觸打動人心，排名第13名；孔劉與鄭裕美主演電影《82年生的金智英》名列第24；本屆金鐘獎大贏家《我們與惡的距離》同樣登上暢銷百大。