華文文學閱讀指標誰當？ 網路書店奉「神主牌」吳明益

TAAZE讀冊生活網路書店2019年終慶12月10日至明年01月17日止，舉行中文圖書百大暢銷書、雜誌、文具雜貨、電子商品等各式優惠。他們從年度回顧發現，被讀冊小編暱稱「神主牌」的吳明益，儼然成為華文文學的閱讀指標。

TAAZE讀冊生活年終慶除了公開中文圖書年度百大，今年還以各大事件做年度關鍵字回顧，以議題帶動社會討論，反映對社會的關心與反思。綜觀2019年度的TAAZE讀冊生活中文新書Top100暢銷榜，像是《薩提爾的對話練習》、《被討厭的勇氣》、《子彈思考整理術》等等勵志、成功學、人際經營等相關品項佔約1/3，都是回歸關注「自身」，反映讀者們在面對資訊爆炸、事件頻傳的外在社會時，試圖從閱讀中向內探索、更認識自己。

TAAZE讀冊說，2019年暢銷書的另一主要類型為商業理財。除了萬年長銷的《有錢人想的和你不一樣》以及《富爸爸，窮爸爸》系列，值得留意的是，《OKR︰做最重要的事》中譯本在台問世且登上暢銷榜，代表過去由政府部門帶頭而起、由上往下的KPI績效指標，重視量化、分數評估員工的管理法逐漸被企業捨棄，取而代之的是OKR系統，重視團隊合作、共同制定目標（what）與如何達成（how），展現了「以人為本」的導向。

文學作品方面，TAAZE讀冊表示，得獎作、口碑累積仍是讀者們購書的指標，國內外獲獎無數、曾入圍布克國際獎、被小編們暱稱「神主牌」的吳明益老師，儼然成為華文文學的閱讀指標，在純文學書式微的今日，《苦雨之地》不但穩坐年度暢榜第二，連舊作《單車失竊記》、《複眼人》也深獲讀者青睞。

TAAZE讀冊生活表示，綜觀2019中文圖書暢銷榜，2018年11月後出版的新書占比約五成，前20名內，包括《苦雨之地》、《原子習慣》、《故事課》等則占大約三成五。

TAAZE讀冊生活說，至於為因應閱讀載體而起的電子書，則以影視、寫真表現突出，偶像劇《我們不能是朋友》因題材、劇情走向難以猜測而成為大勢話題，隨著電視劇播出，觀察電子版小說在週末會有固定波段賣起，推測與讀者等不及看接下來的劇情、想「透過閱讀劇透自己」有關，相較於實體書下單後需要寄送與取貨，電子書的「一鍵下載」、立刻享讀更能滿足讀者的即時需求。