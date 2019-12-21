用100張以內A4紙打造摩天樓 智慧機械競賽即日起徵件

國研院表示，明年的國研盃智慧機械競賽，即日起到明年2月25日開放徵件，競賽時間為明年3月7日。設計競賽的題目是讓機器人用100張以內的A4紙搭建一座最高最穩的紙塔。優勝隊伍將代表台灣參加複賽。

國研院表示，競賽項目分兩類，第一是演講競賽，演講題目要與機械相關，且全程需以英文演講和問答。第二是設計競賽，明年題目為「打造摩天大樓」。參賽隊伍要打造一組建造機器人，利用100張以內的A4紙張建造一座紙塔，除了比塔高，還要比建造速度，以及紙塔大樓的承重力。國研院說，這除了考驗學生機械設計與操作能力外，更需要破解紙樓高塔的關鍵建造程序。

這項比賽由國研院台灣儀器科技研究中心和美國機械工程師學會（ASME）共同主辦。國研院說，過去題目曾要求同學設計的機器人要能「飛天」如無人飛行載具，或「遁地」如前線救援機器人，或要能射出紙飛機、比賽踢足球、具備倉儲搬運技巧等，考驗學生的想像力和機械設計能力。