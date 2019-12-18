影／經典名著《小婦人》改編電影－－《她們》！

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最近，美國作家 Louisa May Alcott 曾被多次翻拍的經典小說 Little Women《小婦人》又再度搬上大螢幕了，並找來英美兩地的一線演員來重新詮釋書中的角色，趕快來看一下最新的《小婦人》預告片吧！

在預告片裡可以看到男主角使用 couldn’t help 這個片語，我們也經常會聽到類似的 can’t help、can’t help but 這兩個片語，它們到底差在哪裡呢？今天就和希平方一起弄清楚吧！

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can’t help + N. / V-ing

首先，預告片中的 couldn’t help 其實就是 can’t help 的過去式寫法，只是將現在式的 can’t 換成過去式 couldn’t，同學可以依照句子的時態自己變換喔！

那麼再來看看 can’t help 的片語意思，它是指「無法避免、忍不住、不得不」，要注意後面會加上「名詞」或「動名詞」，譬如預告片使用的 couldn’t help it 裡面的 it。

不過你可能會好奇，影片中的 it 又是指什麼呢？這時候就要從前後文判斷：I have loved you ever since I've known you, Jo. I couldn't help it.

因為上一句是說「我從見到妳的那一刻就愛上妳了」，所以下一句的 it 就是指「愛上妳」這件事。那麼 I couldn’t help it 就是「我無法避免愛上妳」的意思。

接下來，我們來看些例子吧：

Even though Beth is already 32 years old, her mom still can’t help meddling in her love life.（雖然 Beth 已經 32 歲了，她媽媽還是會忍不住干涉她的感情生活。）

I always end up having an argument with my brother, but I just can’t help it.（我最後總是會和我弟弟吵起來，但我就是無法避免。）

另外，can’t help 後面也能加上「反身代名詞」，舉個例子：

Tom burst into tears—he couldn’t help himself.（Tom 突然哭了出來－－他沒辦法克制。）

can’t help but + V.

那麼我們常常看到的片語 can’t help but 多了一個 but 又差在哪裡呢？其實它的意思還是「無法避免、忍不住、不得不」，但是後面加上的卻是「原形動詞」，可千萬別搞錯了喔！

我們來看些例子：

May couldn't help but wonder what he was thinking.（May 忍不住納悶他到底在想什麼。）

We cannot help but intervene here before drugs ruin your life!（在毒品毀掉你的人生之前，我們不得不介入！）

大家有沒有覺得這個用法有點小複雜呢？沒關係，只要常常和希平方一起學習、多接觸英文就會讓你「不得不」將這些用法自然地學起來囉！

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