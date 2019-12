影／經典名著《小婦人》改編電影－－《她們》！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

最近,美國作家 Louisa May Alcott 曾被多次翻拍的經典小說 Little Women《小婦人》又再度搬上大螢幕了,並找來英美兩地的一線演員來重新詮釋書中的角色,趕快來看一下最新的《小婦人》預告片吧!

在預告片裡可以看到男主角使用 couldn’t help 這個片語,我們也經常會聽到類似的 can’t help、can’t help but 這兩個片語,它們到底差在哪裡呢?今天就和希平方一起弄清楚吧!

can’t help + N. / V-ing

首先,預告片中的 couldn’t help 其實就是 can’t help 的過去式寫法,只是將現在式的 can’t 換成過去式 couldn’t,同學可以依照句子的時態自己變換喔!

那麼再來看看 can’t help 的片語意思,它是指「無法避免、忍不住、不得不」,要注意後面會加上「名詞」或「動名詞」,譬如預告片使用的 couldn’t help it 裡面的 it。

不過你可能會好奇,影片中的 it 又是指什麼呢?這時候就要從前後文判斷:I have loved you ever since I've known you, Jo. I couldn't help it.

因為上一句是說「我從見到妳的那一刻就愛上妳了」,所以下一句的 it 就是指「愛上妳」這件事。那麼 I couldn’t help it 就是「我無法避免愛上妳」的意思。

接下來,我們來看些例子吧:

Even though Beth is already 32 years old, her mom still can’t help meddling in her love life.(雖然 Beth 已經 32 歲了,她媽媽還是會忍不住干涉她的感情生活。)

I always end up having an argument with my brother, but I just can’t help it.(我最後總是會和我弟弟吵起來,但我就是無法避免。)

另外,can’t help 後面也能加上「反身代名詞」,舉個例子:

Tom burst into tears—he couldn’t help himself.(Tom 突然哭了出來--他沒辦法克制。)

can’t help but + V.

那麼我們常常看到的片語 can’t help but 多了一個 but 又差在哪裡呢?其實它的意思還是「無法避免、忍不住、不得不」,但是後面加上的卻是「原形動詞」,可千萬別搞錯了喔!

我們來看些例子:

May couldn't help but wonder what he was thinking.(May 忍不住納悶他到底在想什麼。)

We cannot help but intervene here before drugs ruin your life!(在毒品毀掉你的人生之前,我們不得不介入!)

大家有沒有覺得這個用法有點小複雜呢?沒關係,只要常常和希平方一起學習、多接觸英文就會讓你「不得不」將這些用法自然地學起來囉!

