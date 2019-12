影／加式旅行是什麼樣？ 加拿大人都愛吃什麼神奇的食物

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

英式、美式、義式、中式...,那你有聽過加式嗎?像個加拿大人般地旅行會是什麼樣子呢?這部有趣的加拿大航空廣告,告訴你加拿大人都愛吃什麼神奇的食物,愛喝什麼雞尾酒!

看完影片後,相信你對「加式旅行」也更有概念了。說到「旅行」,英文中我們常會運用 travel、trip、journey 這幾個字,你知道差在哪裡嗎?怎麼用才正確呢?今天就跟著希平方來一探究竟吧!

分享 facebook

travel 大多作為動詞使用,表「去旅行」

首先,travel 大多作為動詞使用,表「去旅行、去長途旅行」,英英字典上的定義是 to go from one place to another, especially places that are far apart(從一處去往另一處,特別指距離遙遠的地方)。來看幾個例子:

Have you ever traveled abroad before?(你有出國旅行過嗎?)

I’d like to travel around the world someday.(有朝一日我想去環遊世界。)

He’s traveling to Australia with his family this summer.(今年夏天他要跟家人去澳洲旅行。)

I hate lugging around a heavy suitcase, so I try to travel light whenever possible.(我討厭拖著笨重的行李箱到處走,所以我會盡可能輕裝旅行。)

※ 小補充:美式英文 travel 的「過去式 / 過去分詞」及「現在分詞」寫法分別是 traveled 跟 traveling;英式英文則是 travelled 跟 travelling 喔。

travel 也可以作為不可數或複數名詞

Travel 也有名詞的用法,根據英英字典,可以用來表示 the act or activity of traveling(旅行的動作或活動)。注意,這時候 travel 是不可數名詞,所以不會寫成 a travel (X) 或 the travel (X),也幾乎不會與 my、your...等所有格搭配喔。來看幾個例子。

Rail travel has become increasingly popular these years.(鐵道遊在近幾年越來越流行。)

This job includes a lot of long-distance travel.(這份工作包含很多長途旅行。)

另外,travels 也可以用來表示 trips or journeys to distant places(去往遠處的多次旅行),這時候會以複數形式出現。例如:

She bought a lot of souvenirs during her travels in Europe.(她在歐洲的旅行中買了許多紀念品。)

既然 travel 是不可數名詞或複數名詞,那如果要表示「一趟旅行、一趟旅程」的時候該怎麼辦呢?我們可以運用 trip 這個詞。

trip 是名詞,表「旅行、短途旅行」

Trip 是可數名詞,表「旅行、短途旅行」,英英字典的定義是 a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again(一趟去往某處的旅行,通常時間較短,且很快就回來)。來看幾個例子:

Have a nice trip.(祝你有趟愉快的旅程。)

How was your school trip to the zoo?(你去動物園的校外旅行如何呢?)

He has gone to Japan on a business trip.(他去日本出差。)

He took a trip to Hualien and Taitung by himself.(他獨自去了趟花東之旅。)

那 trip 有沒有作為動詞的用法呢?其實也是有的,但意思是「絆倒、犯錯...」,不會用來表示「去旅行」喔!

journey 是名詞,表「旅行、長途旅行」

Journey 是可數名詞,表「旅行、長途旅行」,英英字典上的定義是 an occasion when you travel from one place to another, especially over a long distance(從某處旅行到另一處,特別指距離遠的旅行)。 來看幾個例子:

Have a safe journey.(祝你旅途平安。)

Children fell asleep during the long car journey.(孩子們在漫長的車程中睡著了。)

He wrote a book describing his journey across the Sahara Desert.(他寫了本書描述他穿越撒哈拉沙漠的旅程。)

另外,journey 雖然也可以作為動詞表「去旅行」,但卻是比較文學性的用詞,日常對話中其實很少會用到喔。

看完今天的專欄,相信你對 travel、trip、journey 這幾個跟「旅行」相關的單字也更加了解了!下回去旅行時,不妨試著用英文表達看看吧!

延伸閱讀

1. 【旅遊英文】搭飛機達人一定要會的進階單字!

2. 在機場最常遇到的 6 件事!「護照不見」、「行李超重」英文怎麼說?

3. 【旅遊英文】機場安檢聽得懂就不用怕

【更多學英文資源,詳見《希平方》】