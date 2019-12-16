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崑山科大之光！校友石艾玄動畫短片再獲艾美獎提名

2019-12-16 12:55聯合報 記者周宗禎／即時報導

崑山科技大學視覺傳達設計系校友石艾玄與其團隊所製作的動畫短片《Destroyed》，今年獲得「2019美國艾美獎(Emmy Award) 新聞與紀錄片最佳畫面視覺設計(Outstanding Graphic Design and Art Direction)」提名。石艾玄去年就以動畫短片《Love In Conflict》入圍「艾美獎最佳畫面視覺設計」，《Destroyed》二度獲得艾美獎關注，校方今天表示與有榮焉。

石艾玄民國100年崑大視傳系畢業即前往美國紐約School of Visual Arts 的Computer Arts研究所深造，現任美國有線電視新聞網（CNN）的動態影像(Motion graphics)部門設計師，這兩年獲得艾美獎提名的動畫作品，即是CNN任職期間完成。

動畫短片《Destroyed》製作時，石艾玄擔任首席設計師（Design Lead），動畫內容依據時下新聞議題，與部門團隊一起製作出引人深省的動畫短片，播出後得到觀眾熱烈迴響。

石艾玄說，《Destroyed》這部影片是她為CNN創作執導作品，CNN追蹤調查許久，發現美國很多的性侵案件，警察在法律追訴期內就把案件銷毀，造成案子無法調查跟定案。

她說，還記得剛開始要做這部動畫前，「記者給我一份超厚的資料夾做參考，裡面是幾百件鉅細彌遺的性侵案件紀錄，我花了三、四天的時間消化它，邊看邊落淚，之後我們也把這些文件元素結合在動畫背景裡。」

《Destroyed》主要是以第一人稱視角，敘述被性侵後在醫院搜集證物過程受到二度傷害，在蒐證後，所有證物會被放進一個像鞋盒大小的盒子，「你以為警察會幫你伸張正義，事實上警察卻轉身把證物銷毀」。

石艾玄表示，「這一系列報導與作品釋出後，激起廣大的迴響跟討論，美國各地很多性侵案子開始重啟調查，政治人物紛紛出來道歉並開始修改法規。這讓我們很震驚，原來動畫也有如此強大的力量，感謝有機會參與這麼棒的案子，為社會正義發聲，並榮幸獲得艾美獎提名。」

石艾玄的大學老師鄧偉炘助理教授說，石艾玄是崑大動漫實驗室非常優秀的成員之一，當年指導他們團隊的3D動畫畢業製作作品《吃電怪物》，即橫掃國內外獎項，包含第27屆柏林國際短片影展入圍、2012日本東京短片影展觀摩片入圍，更參與第4屆台灣國際學生創意設計大賽，從31個國家3千9百多件優秀作品脫穎而出，拿下最高榮譽的年度大獎，並獲得當時的教育部長吳清基親自頒獎，同時頒發獎金40萬元。

鄧偉炘說，《吃電怪物》是以動物環保為議題，有些國小單位甚至來函希望能購買光碟當作教材，駐紐約台北經濟文化辦事處亦來電希望能邀請到紐約播放該動畫。由此可見，石艾玄今日的成功絕非偶然，她樂觀開朗、認真且笑口常開，能抱持正面積極的態度面對眼前的挑戰。

去年石艾玄首獲艾美獎提名後應邀回母校演講，講述求學的心路歷程，還有如何在美國克服重重的困境，慢慢爬升到現今的地位，長達三小時的分享激勵了師生，獲得滿堂喝采，不少希望孩子能留學海外的家長，也期盼校方能邀請石艾玄再次演講。

艾美獎是美國電視藝術及科學學院、國家電視藝術及科學學院、國際電視藝術及科學學院等三個單位，為了獎勵該年度對電視工業表現有傑出成就人士所設定的獎勵。被國際重視的程度就如同電影界的奧斯卡金像獎(Academy Award)、音樂界的葛萊美獎(Grammy Awards)和戲劇界的東尼獎(Tony Award)。石艾玄連兩年獲提名，顯示台灣的動畫人才已能站上國際舞臺，與全球各地好手一較高下。

《Destroyed》觀賞網址：https://vimeo.com/368297687

石艾玄(右2)回母校演講，與大學指導老師鄧偉炘(右1)、學弟妹合照。圖/崑大提供
石艾玄(右2)回母校演講，與大學指導老師鄧偉炘(右1)、學弟妹合照。圖/崑大提供
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提名艾美獎短片《Destroyed》/翻攝畫面。
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01.石艾玄(左)與同事代表CNN出席艾美獎頒獎典禮。圖/石艾玄提供
01.石艾玄(左)與同事代表CNN出席艾美獎頒獎典禮。圖/石艾玄提供
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