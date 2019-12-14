文化大學董事長張鏡湖公祭暨追思會 28日舉行

中國文化大學今天表示，文大董事長張鏡湖28日10時至15時，在台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭暨追思會，以供文大教職員生、華岡校友暨各界人士，緬懷張董事長一生行誼，及對文大、學術及教育的卓越貢獻。公祭暨追思會場懇辭奠儀、花籃、花圈。

文大表示，張董事長奉獻給文大，哲人典範永遠活在全體華岡人心中。當天公祭之後隨即舉行追思會，邀請至親、好友及華岡校友等，述說他們與張董事長的點點滴滴。

張鏡湖1985年接任中國文化大學董事長，共獲韓國慶熙大學、日本創價大學、俄羅斯聖彼得堡大學、韓國湖南大學、日本國士館大學、韓國安東大學等世界知名大學頒授榮譽博士，2006年再獲美國克拉克大學名譽人文學博士學位，克拉克大學校長約翰．巴塞特（John Bassett）還親自來台在文大頒贈這項名譽博士學位給他。

張鏡湖也是國際知名的地理學專家，1954年成為美國哈佛大學聘請的第一位中國科學家，1959年起擔任美國夏威夷大學教授25年，使其地理系排名快速竄升，1965年至1977年，發表的SSCI論文篇數高居美國第二名。1970年擔任國科會海外學者總召集人，1975年獲世界銀行聘任為巴西貝倫熱帶農業研究所顧問，1983年擔任聯合國教科文組織潮濕熱帶水文與氣候委員會召集人，1999年當選國際歐亞科學院院士，也是台灣首位獲選國際歐亞科學院院士。