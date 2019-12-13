國際小學堂／排碳量便宜賣 碳交易可減碳？

碳交易是今年聯合國氣候變化會議的討論重點。圖為白俄羅斯首都明斯克一家供熱工廠的煙囪冒出黑煙。 美聯社 分享 facebook 聯合國氣候變化綱要公約第廿五次締約方會議（ＣＯＰ２５）在西班牙馬德里舉行，這次會議的討論重點，就是減少溫室氣體排放的市場機制，也就是碳交易。

在六種被要求減排的溫室氣體中，二氧化碳是人為排放量最多的，所以溫室氣體交易以每噸二氧化碳當量為計算單位，統稱為碳交易。

巴黎協定 定下攝氏２度防線

二○一五年十二月，氣候變化綱要公約第廿一次締約方會議（ＣＯＰ２１）在巴黎舉行，各方達成協議，把全球均溫升幅控制在與工業革命前相比最多攝氏兩度內，並應努力達成攝氏一點五度內的更艱難目標，這就是「巴黎協定」。

二○一六年十月五日，全球批准巴黎協定的國家達到生效標準，協定在同年十一月四日生效。協定生效後，各方開始制定施行細則，歷經兩年談判，在去年十二月波蘭礦業城市卡托維茨的ＣＯＰ２４上，完成並通過「施行細則手冊」大部分條文，並確立細則從二○二○年底開始實施，但各方當時無法就碳交易制度達成共識，留待今年會議討論。

排碳額度可買賣 有利大國

為了鼓勵各國、企業和消費者減碳，普遍採用的方法是徵收碳稅或設定排碳限額。世界銀行估計，目前全球約有兩成碳排放量受到某種形式的監管。

碳稅就是對每單位溫室氣體排放量課徵一筆稅。當企業和家戶花在減碳的費用比碳稅便宜時，就有動機主動減少碳排放量。

設定排碳限額就是，每個國家的排碳量不能超過限額。如果排碳量低於限額，可以將剩餘額度賣給其他國家，獲得額外收入。而排碳量超限的國家，可以跟排碳低於限額的國家購買額度，也就是要多花錢。這就是碳交易。

1噸二氧化碳 賣不到10美元

全球各地二氧化碳的價格不一，通常都很便宜。法國智庫「氣候經濟研究所」指出，受到碳稅和排碳限額監管的碳排放量之中，有四分之三的定價是每噸不到十美元（約台幣三百元）。

經濟學家指出，每噸二氧化碳的定價必須接近一百美元（約台幣三千元），人類才能達成巴黎協定的目標。

專家憂：減碳變成數字遊戲

由於全球各地的二氧化碳會累積在一起，對全球大氣造成影響，所以，不論在哪裡減碳，都能遏止暖化。碳交易的核心觀念就是，要在最容易、也就是減碳成本最低的地方來減碳。

目前國際碳交易的規則是，富國出錢幫助窮國減碳後，窮國減少的碳排放量，可以抵消富國的排碳量，也就是同一個減量幅度，可以計入富國和窮國的減碳成果，被批評「重複計算」。

巴黎協定第六條的宗旨，就是要改革碳交易規則，不過，去年各方並未談妥碳交易細則，因為巴西堅持要重複計算，其他國家則想維持目前的「排碳限額」。

有些國家希望，如果排碳限額用不完，還能像目前一樣轉賣獲利，觀察家卻認為，這樣只會促使各國故意設定超高限額，確保有剩餘額度可轉售。許多專家認為這些排碳限額只是「空話」，會讓各國迷失在數字遊戲中，而不是致力於減碳。

「國際排放交易協會」是為碳交易建立國際架構的非營利組織，協會估計，如果巴黎協定第六條能落實，全球減碳成本會在二○三○年前降低一半。

非營利組織「憂思科學家聯盟」成員梅爾說：「我們得把規則定好。定好之後，減碳成本降低，會促使大家更想減碳。」