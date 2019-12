影／每次都聽得霧煞煞的機上飛安宣導 一次教會你！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

每次搭飛機都會聽到空服員講解飛行安全注意事項,但若是用英文解說,你又能聽懂多少呢?今天就一起和希平方看影片學個清楚吧!

影片中使用了大量搭飛機常用的英文單字,熟悉這些基礎單字後,我們再來學學幾個比較進階的航空詞彙,讓你成為真正的航空英語通喔!

motion sickness 動暈症(暈機、暈船、暈車等)

有些人搭飛機會有暈機、不舒適的狀況,這時候就能用 motion sickness「動暈症」來描述。這個單字是由 motion「移動、動作」和 sickness「患病」組成,除了能形容暈機外,也能形容「暈車」、「暈船」等等因為搭乘交通工具而產生的不適喔。來看個例子吧:

There is a paper bag in front of you in case you experience motion sickness on the plane.(你的前方有一個紙袋,以免你感到暈機。)

Motion sickness 常用於美式英文,若是英式英文的話則會用 travel sickness 喔!

如果要用形容詞表示「暈機」的話,則會用 airsick「暈機的」,相關的詞彙還有 seasick「暈船的」、carsick「暈車的」,來看個例子:

After three hours of being in the air, Steve and Venessa got airsick.(在空中飛了三小時後,Steve 和 Venessa 有點暈機。)

turbulence 亂流

在搭飛機時難免會遇到亂流,這時空服員會使用的詞彙就是 turbulence「亂流」,這個字除了能指「空氣中的亂流」之外,也能指「水中的亂流」,舉個例子:

We experienced severe turbulence during the flight.(我們在飛行過程中經歷了嚴重的亂流。)

另外,除了亂流的意思外,turbulence 也有「動亂、騷亂」的意思,舉個例子:

The country was faced with political and economic turbulence.(這個國家面臨了政治和經濟上的動盪不安。)

layover 短暫停留

相信大家都很熟悉「轉機」的英文 transfer 了,但若是在轉機時需要中途停留一陣子,我們則會用 layover「短暫停留」,通常停留時間不會超過 24 小時,舉個例子:

We had a six-hour layover in Tokyo before flying to New York.(我們在東京短暫停留了六小時才飛往紐約。)

如果停留時間超過 24 小時的話,經常會用 stopover「中途停留」,舉個例子:

This is not a direct flight. We're making a stopover for two nights in Paris.(這不是直飛航班。我們會在巴黎停留兩個晚上。)

jet lag 時差

長途旅行時,常常會有時差的問題,這時候就能用 jet lag「時差」來描述。這個字是由 jet「噴射機」和 lag「延遲、落後」組成,用來指「因時差引起的疲累感覺」。

I don’t think I can make it to the morning meeting because of my jet lag.(因為時差的關係,我不認為我能出席早上的會議。)

把這些搭飛機的進階詞彙好好學起來,以後搭飛機時不管發生什麼狀況都能讓你臨危不亂,清楚了解空服員在說什麼喔!

