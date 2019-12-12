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美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

影／每次都聽得霧煞煞的機上飛安宣導 一次教會你！

2019-12-12 09:59希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每次搭飛機都會聽到空服員講解飛行安全注意事項，但若是用英文解說，你又能聽懂多少呢？今天就一起和希平方看影片學個清楚吧！

影片中使用了大量搭飛機常用的英文單字，熟悉這些基礎單字後，我們再來學學幾個比較進階的航空詞彙，讓你成為真正的航空英語通喔！

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motion sickness 動暈症（暈機、暈船、暈車等）

有些人搭飛機會有暈機、不舒適的狀況，這時候就能用 motion sickness「動暈症」來描述。這個單字是由 motion「移動、動作」和 sickness「患病」組成，除了能形容暈機外，也能形容「暈車」、「暈船」等等因為搭乘交通工具而產生的不適喔。來看個例子吧：

There is a paper bag in front of you in case you experience motion sickness on the plane.（你的前方有一個紙袋，以免你感到暈機。）

Motion sickness 常用於美式英文，若是英式英文的話則會用 travel sickness 喔！

如果要用形容詞表示「暈機」的話，則會用 airsick「暈機的」，相關的詞彙還有 seasick「暈船的」、carsick「暈車的」，來看個例子：

After three hours of being in the air, Steve and Venessa got airsick.（在空中飛了三小時後，Steve 和 Venessa 有點暈機。）

turbulence 亂流

在搭飛機時難免會遇到亂流，這時空服員會使用的詞彙就是 turbulence「亂流」，這個字除了能指「空氣中的亂流」之外，也能指「水中的亂流」，舉個例子：

We experienced severe turbulence during the flight.（我們在飛行過程中經歷了嚴重的亂流。）

另外，除了亂流的意思外，turbulence 也有「動亂、騷亂」的意思，舉個例子：

The country was faced with political and economic turbulence.（這個國家面臨了政治和經濟上的動盪不安。）

layover 短暫停留

相信大家都很熟悉「轉機」的英文 transfer 了，但若是在轉機時需要中途停留一陣子，我們則會用 layover「短暫停留」，通常停留時間不會超過 24 小時，舉個例子：

We had a six-hour layover in Tokyo before flying to New York.（我們在東京短暫停留了六小時才飛往紐約。）

如果停留時間超過 24 小時的話，經常會用 stopover「中途停留」，舉個例子：

This is not a direct flight. We're making a stopover for two nights in Paris.（這不是直飛航班。我們會在巴黎停留兩個晚上。）

jet lag 時差

長途旅行時，常常會有時差的問題，這時候就能用 jet lag「時差」來描述。這個字是由 jet「噴射機」和 lag「延遲、落後」組成，用來指「因時差引起的疲累感覺」。

I don’t think I can make it to the morning meeting because of my jet lag.（因為時差的關係，我不認為我能出席早上的會議。）

把這些搭飛機的進階詞彙好好學起來，以後搭飛機時不管發生什麼狀況都能讓你臨危不亂，清楚了解空服員在說什麼喔！

推薦閱讀：

1. 【機場英文】除了check-in，你還要知道的四個機場英文術語

2. 搭飛機好煩惱，英文單字沒一個看得懂？

3. 【旅遊英文】起飛時你一定要聽懂的機上廣播

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

空服員機場轉機希平方

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希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

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