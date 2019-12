影／拒當冷場王！ 五個技巧讓你再也不會找不到話題

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

你一定有過這種經驗:一群人聊天聊到一半,突然一陣尷尬的沉默出現。這時候就會焦慮地想著:「怎麼突然一陣安靜?是不是該說點什麼?天哪!好尷尬!」別擔心,今天的影片教你五種超實用方式破解尷尬!

看完影片後,相信下次聊天突然陷入尷尬沉默時,就知道該怎麼反應囉!說到聊天,相信大家都有「開啟」談話、「引導」談話、「結束」談話的經驗,但你知道該如何用英文表達嗎?今天就跟著希平方一起來看看 conversation(交談、談話、對話)有哪些經常搭配的動詞吧!

分享 facebook

◎ have a conversation 交談

要表達「交談」,就可以使用這個說法。例如:

They are having a conversation in the back yard.(他們正在後院交談。)

那如果要說明「跟誰有這段對話」,可以說 have a conversation with someone;如果要表達「有段關於...的對話」,則可以說:have a conversation about something。我們來看幾個例子:

He couldn’t fall asleep after having a strange conversation with his mysterious neighbor living upstairs.(他跟樓上的神秘鄰居有段奇怪的交談之後,就睡不著覺了。)

We had an interesting conversation about whether aliens existed the other day.(我們前幾天有段關於外星人是否存在的有趣對話。)

◎ start a conversation 開啟一段談話

如果是在原先沒有交談的狀況下去「開啟」一段談話,我們可以運用 start 這個動詞,例如:

She tried to start a conversation to break the awkward silence, but she couldn’t think of any topics.(她試圖開啟一段對話來打破尷尬的沉默,卻想不出任何話題。)

◎ strike up a conversation 開啟一段談話

Strike up 則可以用來表示「開啟(對話)」或「建立(關係)」。來看個例子:

Carol is a people person and is not afraid of striking up a conversation with a complete stranger.(Carol 喜歡跟人打交道,也不怕跟素不相識的人攀談。)

◎ lead a conversation 主導對話、引導對話

Lead 有「領導、帶領」的意思。舉個例子:

You should lead the conversation instead of letting everyone say whatever they want.(你應該引導對話,而不是讓大家想說什麼就說什麼。)

◎ steer a conversation 主導對話、引導對話

Steer 有「掌舵、掌控方向盤」的意思,除此之外也可以用來表示「引導、帶領」。來看個例子:

I tried to steer the conversation when Tony was off-topic, but he was just so into it.(我試著在 Tony 離題時引導對話,但他實在太投入了。)

◎ keep a conversation going 讓對話繼續

Keep something going 有「讓某事物繼續」的意思。我們來看個例子:

Andrew is worried that he may not be able to keep the conversation going on his first date.(Andrew 擔心他第一次約會中可能沒辦法讓對話不中斷。)

◎ run out of conversation 沒話聊

Run out of something 有「用完某物、耗盡某物」的意思。這個片語字面意思是「用光話題、耗盡話題」,其實就是要表達「沒話聊、沒話說」的意思囉!來看個例子:

We have little in common so we run out of conversation quickly.(我們的共通點很少,所以很快就沒話聊了。)

◎ end a conversation 結束對話、終止對話

End 有「結束」的意思。那要表示終止一段對話,我們就能使用這個表達法。來看個例子:

Jack ended the conversation soon after realizing that Tiffany was just making conversation.(Jack 意識到 Tiffany 只是在說場面話之後,便很快結束了對話。)

※ make conversation 有「沒話找話、說應酬話」的意思喔。

這些經常與 conversation 搭配的詞大家都記起來了嗎?別忘了找機會實際運用看看喔!

延伸閱讀

1. 10大說話風格,『囉哩叭唆』英文怎麼形容?

2. 原來你是這意思?!委婉回應篇

【更多學英文資源,詳見《希平方》】