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游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎成台灣第一人

掀道德爭議 中國大陸培育出首隻猴豬混種動物

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57聯合報 記者何定照／台北即時報導

故宮展覽正精采，也值得前往。「以文會友─雅集圖特展」呈現古代中國文人辦「party」的方式，這些時稱「雅集」的party場地布置講究，陳設用器精緻，佳餚美酒更不缺，眾文人吟詩、撫琴、品茗、觀畫，還往往留下精彩詩畫作品。雅集圖特展，即集合這些精采記錄雅集的詩畫，包括王羲之的蘭亭序。展至12月25日。

「小時代的日常—一個17世紀的生活提案」，則以17世紀的小資文青文震亨（1586-1645）書寫《長物志》歸類出的「書畫」和「器具」兩章節為策展基礎，分成「文青品味」、「可用之物」等單元，讓觀眾看到當年文青的生活品味與「文創」盛景。展至明年1月5日。

也不妨期待故宮南院12月17日將推出的「故宮奇幻嘉年華」。該展由故宮攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館等，除了展出故宮的新媒體作品，更邀集這些頂尖博物館VR創作。

全展共分「璀燦光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」等區，有三大必看亮點。包括故宮與羅浮宮「達文西500周年特展」同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品，透過虛擬實境帶領觀眾進入世界名作《蒙娜麗莎》；與英國泰特現代藝術館合作展出《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》，以及捷克慕夏基金會最新VR力作《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》全球首展。在南院展至明年5月26日。

蒙娜麗莎：越界視野VR。圖／羅浮宮提供
蒙娜麗莎：越界視野VR。圖／羅浮宮提供
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海邊的修道士VR。圖／德國舊國家美術館提供
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故宮南院文青羅浮宮

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