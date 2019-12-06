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矽谷創業家把世界帶進台南中學教室 離家是為了回家

2019-12-06 18:06聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

美國矽谷工程師也是創業家傅丹尼，今天與工程師弟弟傅安德走進台南後甲國中，把世界帶進教室。老師跨科共備，先透過野餐活動交流，然後走進教室與學生互動。他們說，從老外角度來看，覺得台灣美又好，反而羨慕能住在台灣的人；「若想往國外發展，你一定要先喜歡自己的文化，讓自己有根」，離家是為了回家，永遠要記得回饋自己的故鄉，熱愛自己的故鄉。

義大利籍傅丹尼年輕時到美國矽谷工作並創業，結合多名各領域專家成立公司並開發穿戴式電子設備。說著一口流利中文的傅丹尼，之前曾來台學習中文，這次和弟弟到台灣招募工程師。傅安德因喜愛台北，準備暫時留在台灣。

他們利用來台尋才的機會，從網路上認識後甲國中老師劉淑惠，獲知劉老師有「把世界帶進教室」的課程，決定來台南一遊，並走進教室，分享他們所見所聞。

後甲國中多位不同科目的老師，為了迎接他們的到來，跨科共備，今天上課前先邀請他們席地野餐，就將與學生分享的內容提出討論，約1小時交流後走進教室，與學生互動。兩位高顏質帥哥，學生搶著和他們拍照，也用不太流利的英語和他們交流，這時也體會英文的重要。

傅丹尼對許多台灣年輕人都很嚮往國外發展，說出很貼心的話，他說，就他們來看台灣，覺得台灣很美、人和善、謙虛又做事積極，他們反而嚮往台灣，羨慕能住在這裡的台灣人。他也語重心長表示，如果你要到國外發展並了解他國文化，你應先喜歡自己的文化，讓自己有個根。「離家是為了回家，永遠要記得回饋自己的故鄉，熱愛自己的故鄉，不要忘記自己故鄉有很棒的地方」。他在矽谷認識許多台灣朋友，很多人都說，雖在美國，但希望幾年後很棒的地方，能回台灣發展，因為根在台灣。

他也分享，全球跨國移動力，與跨文化合作能力，比學習語言還重要；創業需要熱情與好奇心，以及解決問題的能力。旅行和與人交談，可以增加創業的新點子；當你準備好，世界就會準備好，來幫助我們。一個團隊需要很多人的幫助才能進步，傾聽是很好的方式；永保對世界的好奇和渴望，問自己此生最想要做的是什麼事。要努力看到自己文化當中很厲害的地方，不要一直效法別人，台灣有很強的地方。跨文化跟不同的人合作，需要建立關係，出國唸書和旅行，是一個不錯方法。美國與義大利的文化非常不同，日內瓦和芬蘭法國，也是另外一個層次，台灣則是一個很有品味的地方。

「學習不會一開始就很厲害， 教學也不會一開始就很順利。」劉淑惠說，這樣的備課與學習就如石頭湯共備概念，讓師生一同收穫與成長。

美國矽谷創業家傅丹尼（左）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，把世界帶進教室，與學生交...
美國矽谷創業家傅丹尼（左）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，把世界帶進教室，與學生交流。記者鄭惠仁／攝影
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美國矽谷創業家傅丹尼（前中）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，把世界帶進教室，與學生...
美國矽谷創業家傅丹尼（前中）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，把世界帶進教室，與學生交流。記者鄭惠仁／攝影
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美國矽谷創業家傅丹尼（右二起）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，老師先共備和他們做交...
美國矽谷創業家傅丹尼（右二起）與弟弟傅安德昨天走進後甲國中，老師先共備和他們做交流。記者鄭惠仁／攝影
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義大利矽谷

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