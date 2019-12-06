慶50周年校慶 龍華科大簽國際產學合作計畫培育人才

桃園龍華科技大學明日將迎來50周年校慶，今日與美國印地安那州文森大學、印地安那州德利盟公司（Telamon）及台灣新漢國際公司（NEXCOM），共同簽署工業4.0產學合作備忘錄，透過校際合作建立新的商業模式，將台灣先進工業物聯網、工業4.0的產品及解決方案，運用在提昇學校最新設備、促進台美技職教育訓練、研究及產學合作等項目，讓龍華科大邁向國際化。

在龍華科大林如貞副校長、經濟部台美產業合作推動辦公室劉葳之組長及十校主管共同見證下，龍華科大葛自祥校長、文森大學David Tucker副校長、美國德利盟公司Albert Chen創辦人及新漢公司林茂昌董事長，四方共同簽署此項互惠共贏的多邊合作備忘錄。

校長葛自祥致詞時表示，在工業4.0的浪潮下，該校近幾年陸續與知名企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，共同開發前瞻性技術，並開設物聯網、大數據學程、嵌入式系統及智能化機械人等跨領域工業4.0學程，讓學生與產業界最新技術結合，同時培訓種子教師，擴大產學聯盟，透過產官學研合作，以培育工業4.0人才。

葛自祥指出，近年來龍華科大在先進機械製造及機器人設備、教學及協助產業界單機與智慧產線上，均有顯著的績效，學生更多次奪得機器人全國競賽大獎。今天經由簽署合作備忘錄，使得龍華科大在國際產學合作、邁向國際化及工業4.0的努力更往前跨越一大步，提升龍華學子職場競爭力，進而創造產學雙贏局面。

文森大學副校長David Tucker在論壇中說，該校擁有兩百年歷史，是印地安納州歷史最悠久的公立大學，專注於技職教育，對高中技術訓練及在職企業員工培訓具有相當的經驗。美國近年積極推動「美國優先」及製造業回流計畫，加上美國聯邦政府全力推動工業4.0、工廠智慧化及機器人應用，提升美國製造業的國際競爭力，這方面文森大學在產學合作方面的經驗與龍華科大有相互借鏡之處。