光華高中附設國中部有夠棒 英語文競賽三喜臨門

台南市國中英語文競賽競爭激烈，光華高中附設國中部日前參加競賽，拿下兩特優、1優等，創下近年來最佳成績。

光華附設國中部重視英語教育，歷年來的「英語團唱」皆有亮眼成績，今年從練唱、舞蹈動作設計到服裝道具，師生和家長全力投入，比賽時現場演唱搭配動作演出驚艷全場，獲得特優第一。

指導老師陳尹珮表示，今年的英語團唱比賽歌曲《A Million Dreams》選自電影《大娛樂家The Greatest Showman》，在表演藝術課堂欣賞電影片段，由師生共同選定歌曲，藉由音樂課練唱、英語課解析歌詞涵義並修正英語發音。將英文、音樂及表演藝術結合，透過生活化與情境化雙語學習環境引發學習興趣，才能有此佳績。

英語文讀者劇場是由國一學生參賽，能在短期集訓之後，榮獲優等，相當不易。學生楊紫矞表示，曾經懷疑怎麼可能獲獎，但在老師陳珮珊的指導下，以及隊友間的默契，最後帶著祝福和信心上場，並達到最佳狀態，是非常難忘的學習經驗。

榮獲故事比賽特優的陳苡寧說，練習的過程雖然辛苦，但老師吳依霜帶我到高中班級向大哥哥大姊姊說故事，訓練我膽識，讓自己有信心並自我突破、面對挑戰，是獲獎的關鍵。

這此英語文競賽，光華國中部學生許庭睿、楊梓郁、吳巧淇、李慕璇、金劭恩勇奪英語團唱A2組特優第一名；陳苡寧榮獲故事比賽A組特優；呂伊庭、周煦晴、郭又嘉、陳侑以、黃翌晴、楊紫矞、吳律奇、梁億丞拿下A2組優等。