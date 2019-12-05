使用人次破180萬 教育部英語學習平台增高中職區

為提升學生英語能力，教育部自2015年設置「Cool English英語線上學習平台」，以國中小學生為對象。為擴大服務，今年11月起新增高中職專區，還有「文法偵錯系統」、「線上寫作批改系統」，全部免費。未來還將增加英文面試、自傳寫作等大學升學相關功能。

教育部國教署表示，「Cool English英語線上學習平台」委請台灣師範大學英語系教授陳浩然團隊建置，2015年6月25日正式啟用，至今累計超過25萬人註冊，使用人次突破180萬。

平台分為9大類，除了聽、說、讀、寫四大基本能力學習，還有翻譯、字彙、文法、歷屆試題、遊戲及高中各版課本補充包。普通高中目前有35區課程，技術高中則有33區課程，可做為學生英語學習的良好管道，老師教學也可適度搭配使用。

國教署表示，聽力課程的「看電影學英文」區共有135則影片，介紹熱門電影出現的片語及使用教學；「一分鐘聽新聞」則蒐集全球的新聞，只要每天1分鐘，就能掌握世界脈動；口說課程「Let’s Learn English」區，提供58部日常生活情境影片，結合自動語音辨識技術，讓學習者以跟讀（shadowing）方式練習發音，加強平常最不易練習的口說部分；閱讀部分「VOA看世界」，選自美國之音（VOA） 200多篇新聞文章。

英文寫作與翻譯部分，從寫作基本知識到各種文體的寫作技巧，加上學測歷年考題解析都有。平台還有清華大學資工系開發的「文法偵錯系統」、「線上寫作批改系統」，也具備自動文法檢查功能，幫助學生在寫作中掌握正確的文法。

根據大考中心公布的字表，平台製作了搭配詞、近義詞等72個練習，讓學生認識單字的用法，應用在寫作翻譯中。為讓學生活用英語字典，特別製作了字典的使用影片，讓學生更加靈活使用英語字彙；而「文法練習」區整理了高中常用的文法，共12大類，超過200回不同難度的練習題。

為因應大學入學考試，平台「歷屆試題」區提供99至108年的學測及指考英文試題。先點選「測驗」作答，再點選「解析」針對答錯的地方複習，也能藉由真人講解的影音解析，快速掌握考題重點。