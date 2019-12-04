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中女中樂儀隊360校友返校表演 老學姐：身材是最大考驗

2019-12-04 14:29聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、...
台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、樂隊校友表演，表演校友年紀最大是第八屆儀隊總指揮65歲孫玉華特別從美國回來。圖／台中女中提供
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台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是歷時2年、號召58年歷史的樂儀隊畢業校友返校表演。這次共號召360名畢業校友，表演年紀最大是第8屆儀隊總指揮、65歲孫玉華她特別從美國回來練習，平均年齡38歲，其中50歲以上35人。

「中女樂儀隊校友表演」，由1985年畢業、第21屆儀隊總指揮吳貞怡發起，她從2017年10月開始號召，2年有369名樂隊、儀隊校友響應，畢業後各自紛飛，有人遠嫁美國，在澳洲、大陸、世界各地工作，校友遍布全台，2018年4月班底底定，開始練習；樂隊發起人是校友洪芳宜。

吳貞怡在北部生技公司工作，她發起後校友們各自規劃台北、台中、新竹、高雄4區各自練習，每個月1個周末日、每次2小時，要找回當初拋槍、轉槍，橫跨8屆到53屆、共45年不同年齡層的團隊默契。

教練林博正從第12屆開始帶領中女中樂儀隊，今年高齡77歲，百年校慶後將退休，他說，中女中樂儀隊有溫柔的剛氣、活潑快樂隊形，名聲全國響亮，他曾2度帶領台中女中樂儀隊赴美表演，為國爭光。

第30屆的校友林姿岑說，這次響應百年校慶表演的校友每個人都自掏腰包重新訂製服裝、買刀、槍、旗等道具，基本配備就破萬，身材是最大考驗，很多人都生過小孩，要「穿回」樂儀隊制服積極瘦身；還要練回到原來身手，挑戰性高。

第38屆校友陳昭安說，雖然每月1次練習2小時，10個月共20小時，時間還是不夠，58年各屆表演隊形、人數都不一樣，最後以第38屆的槍法為練習基準，年輕時就怕拋槍會落，現在年紀大肌耐力更弱，更害怕緊張，很多人練習都帶傷，練習1年多來，還有10多人人懷孕、生子，有人7個月身孕還上場，生完、坐月子後又回來練習。

中女中儀隊有58年歷史，教練林博正教過3000名學生，校友們說，能和學姐、學妹重聚，彷彿進入時光隧道，再經歷一次青春，也重返17歲高中生活和樂儀隊的榮譽感。

台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、...
台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、樂隊校友表演。記者喻文玟／攝影
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台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、樂隊校友表演。記者喻文玟／攝影
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台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、樂隊校友表演，表演校友年紀最大是第八屆儀隊總指揮65歲孫玉華特別從美國回來。圖／台中女中提供
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台中女中12月14日創校100周年，重頭戲是校友號召350名、58年歷史的儀隊、樂隊校友表演，表演校友年紀最大是第八屆儀隊總指揮65歲孫玉華特別從美國回來。圖／台中女中提供
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