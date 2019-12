會考生活英語/【美食篇】 煮玉米濃湯

2019-12-03 12:00 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、資深英語教師廖莉雅 編寫



★ 單字

1. prepare [prɪˋpɛr] v. 準備(國中基本1200字) 2. step [stɛp] n. 步驟(國中挑戰800字) 3. add [æd] v. 添加(國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. recipe 表「食物製作方法」;若指「整本食譜」則是cookbook。 2. mix 動詞表「混合」,在此是名詞,指「(糕點)預拌粉」。 3. whisked eggs 攪拌的蛋糊

Here is the recipe on the bag of the sweet corn soup mix.

以下是印在玉米濃湯預拌粉包裝袋上的製作方法。

分享 facebook

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Put the hot water/in a pot/and add the mix.

放置熱水/在鍋裡/然後加入濃湯預拌粉。

動手做做看:將長句分成短字詞

It takes you only 3 minutes to have delicious soup on the table.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What do people need to make the corn soup?

(A) Eggs

(B) Soda

(C) Cake Mix

2. What is true about making the soup?

(A) You need only 1 minute to make it.

(B) There are more recipes online.

(C) You should boil the eggs in the water first.

動手做做看:將長句分成短字詞

It takes you/only 3 minutes/to have delicious soup/on the table.

你花費/只有三分鐘/就有美味好湯/上桌。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (A) 2.(B)