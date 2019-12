影／科普小教室 鸚鵡為什麼會說話？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

知道鸚鵡會「說話」並不稀奇,但你知道牠們是怎麼說話、為什麼會說話嗎?讓今天的影片用淺顯易懂的方式解析牠們體內有什麼特殊構造~

看完影片後,相信大家也更加清楚為何鸚鵡能模仿人類說話了,但說到「模仿」,你知道英文可以怎麼說嗎?如果有人很會「模仿」他人的話,又可以如何表達呢?今天就跟著希平方一同瞧瞧吧!

「模仿」的英文怎麼說?

◎ imitate

這個字可以用來表示將某人視為楷模而加以「仿效」,或為了逗樂他人而去「模仿」。例如:

Hemingway’s distinctive writing style has been imitated around the world.(海明威獨特的寫作風格在世界各地都有人模仿。)

至於「模仿者」,英文我們會說 imitator。其中 -or 這個字尾可以用來指「...的人」。例如:

Karen is an amazing imitator; she could perfectly imitate the way other people talk.(Karen 是個很厲害的模仿者;她能完美模仿其他人的說話方式。)

◎ copy

Copy 也可以用來表示「模仿、仿效他人的行為舉止」,跟 imitate 的差別在於:imitate 常用來表示「將他人視為楷模而去模仿」,而 copy 則有「盡可能模仿到一模一樣」的含意在。例如:

Children like to copy whatever they see or hear around them.(小孩喜歡模仿他們周遭聽到或看到的一切。)

而老愛模仿他人的「模仿者、抄襲者、學人精」,口語上我們常用 copycat 這個字,至於為什麼用 cat,有一說是早期人們會用 cat 代指「被看不起的人」,久而久之就成了一種習慣用法囉。例如:

You copycat! This is my idea, not yours.(你這學人精!這是我的點子,不是你的。)

◎ mimic

Mimic 可以用來表示「模仿他人的說話或動作」,特別是指為了逗樂他人而去模仿。例如:

I never knew you were so good at mimicking different accents and voices.(我從來不知道你這麼擅長模仿不同腔調和聲音。)

Mimic 除了是動詞外,也可以作為名詞表示「模仿者、善於模仿的人」。例如:

Andy is a fantastic mimic who knows how to bring laughter to his audience.(Andy 非常善於模仿,也知道要如何將歡笑帶給他的觀眾。)

◎ do an impression of someone

字面意思是「做出對某人的印象」,其實要表達的就是「模仿他人的說話或動作去逗樂他人」。例如:

He did an impression of a cartoon character, and it was so hilarious that we all laughed our heads off.(他模仿了一個卡通人物,因為太滑稽了,惹得大家狂笑不止。)

※ laugh someone’s head off 是「大笑不止、狂笑不止」的意思喔。

◎ bite someone’s style

這是個俚語的表達法,用來表示「因為欣賞他人的時尚風格,而去購入或穿著跟他 / 她相同的衣物」,其中 bite 在俚語中就有「模仿、仿效」的意思。我們來實際看個例子:

See the outfit he’s wearing today? Is he biting my style or am I overthinking?(看到他今天的穿著了嗎?他是在模仿我的穿衣風格還是我想多了?)

而「模仿他人風格的人」,俚語上則稱作 biter。我們同樣來看個例子:

Don’t be a biter. You should find your own style.(別當模仿者。你應該找到自己的風格。)

這些表達法都學會了嗎?下次生活中再看到有人模仿或仿效他人時,不妨試著用英文描述看看喔!

