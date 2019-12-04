影／科普小教室 鸚鵡為什麼會說話？

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

知道鸚鵡會「說話」並不稀奇，但你知道牠們是怎麼說話、為什麼會說話嗎？讓今天的影片用淺顯易懂的方式解析牠們體內有什麼特殊構造～

看完影片後，相信大家也更加清楚為何鸚鵡能模仿人類說話了，但說到「模仿」，你知道英文可以怎麼說嗎？如果有人很會「模仿」他人的話，又可以如何表達呢？今天就跟著希平方一同瞧瞧吧！

分享 facebook

「模仿」的英文怎麼說？

◎ imitate

這個字可以用來表示將某人視為楷模而加以「仿效」，或為了逗樂他人而去「模仿」。例如：

Hemingway’s distinctive writing style has been imitated around the world.（海明威獨特的寫作風格在世界各地都有人模仿。）

至於「模仿者」，英文我們會說 imitator。其中 -or 這個字尾可以用來指「...的人」。例如：

Karen is an amazing imitator; she could perfectly imitate the way other people talk.（Karen 是個很厲害的模仿者；她能完美模仿其他人的說話方式。）

◎ copy

Copy 也可以用來表示「模仿、仿效他人的行為舉止」，跟 imitate 的差別在於：imitate 常用來表示「將他人視為楷模而去模仿」，而 copy 則有「盡可能模仿到一模一樣」的含意在。例如：

Children like to copy whatever they see or hear around them.（小孩喜歡模仿他們周遭聽到或看到的一切。）

而老愛模仿他人的「模仿者、抄襲者、學人精」，口語上我們常用 copycat 這個字，至於為什麼用 cat，有一說是早期人們會用 cat 代指「被看不起的人」，久而久之就成了一種習慣用法囉。例如：

You copycat! This is my idea, not yours.（你這學人精！這是我的點子，不是你的。）

◎ mimic

Mimic 可以用來表示「模仿他人的說話或動作」，特別是指為了逗樂他人而去模仿。例如：

I never knew you were so good at mimicking different accents and voices.（我從來不知道你這麼擅長模仿不同腔調和聲音。）

Mimic 除了是動詞外，也可以作為名詞表示「模仿者、善於模仿的人」。例如：

Andy is a fantastic mimic who knows how to bring laughter to his audience.（Andy 非常善於模仿，也知道要如何將歡笑帶給他的觀眾。）

◎ do an impression of someone

字面意思是「做出對某人的印象」，其實要表達的就是「模仿他人的說話或動作去逗樂他人」。例如：

He did an impression of a cartoon character, and it was so hilarious that we all laughed our heads off.（他模仿了一個卡通人物，因為太滑稽了，惹得大家狂笑不止。）

※ laugh someone’s head off 是「大笑不止、狂笑不止」的意思喔。

◎ bite someone’s style

這是個俚語的表達法，用來表示「因為欣賞他人的時尚風格，而去購入或穿著跟他 / 她相同的衣物」，其中 bite 在俚語中就有「模仿、仿效」的意思。我們來實際看個例子：

See the outfit he’s wearing today? Is he biting my style or am I overthinking?（看到他今天的穿著了嗎？他是在模仿我的穿衣風格還是我想多了？）

而「模仿他人風格的人」，俚語上則稱作 biter。我們同樣來看個例子：

Don’t be a biter. You should find your own style.（別當模仿者。你應該找到自己的風格。）

這些表達法都學會了嗎？下次生活中再看到有人模仿或仿效他人時，不妨試著用英文描述看看喔！

延伸閱讀

1. 影／模仿印象中的美國人

2. 那些年，我們都討厭的人...『抓耙子』、『馬屁精』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】