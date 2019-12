影／一分鐘英語 raise跟rise有什麼不一樣？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

學英文時,最怕看到長得很像、意思又相近的單字了,一起來看看影片,學習怎麼分別 raise 和 rise 這兩個單字吧!

看完影片後,大家應該對 raise 和 rise 的用法有點概念了,不過更重要的是複習並學以致用喔!今天就來跟希平方一起複習並更深入了解這兩個字的差別和用法吧!

raise 是及物動詞

首先,raise 這個字是及物動詞,後面一定要有一個受詞。raise 常用的意思是「舉起、 抬起」,舉個例子:

Anyone wishing to object, please raise their hands.(任何想要反對的人請舉手。)

He raised the window to get some fresh air in the house.(他把窗戶推上去,讓新鮮空氣進來屋子裡。)

另外,raise 也有「增加、提高」的意思,後面可以加上 tax「稅金」、standard「標準」等名詞,看個例子吧:

The new government plan to raise taxes.(新政府計畫要提高稅金。)

He suggested that we should raise the safety standard at school.(他建議我們要提高學校的安全標準。)

raise 也可以指「導致、引起」,後面常常會加上抽象名詞,像是 doubt「疑惑」、question「問題」等,舉個例子:

Her long silence raised doubts in my mind.(她的一陣沉默引起了我心中的疑惑。)

The in-depth article raises many important issues.(這篇有深度的文章引出了許多重要的議題。)

raise 也有一個很常見的意思,就是「養育、種植」,後面會加上人、動物或植物喔,來看個例子:

Mandy's father died when she was a baby, so she was raised only by her mother.(Mandy 從小父親就過世了,所以媽媽獨力撫養她長大。)

We cannot raise any crops on this barren land.(我們無法在這片貧瘠的土地上種任何農作物。)

rise 為不及物動詞

Rise 和 raise 最大的不同就是 rise 是不及物動詞,後面不用加上任何受詞。另外,也要注意 rise 是不規則動詞,過去式是「rose」,過去分詞是「risen」。

rise 的常見意思是「上升、升高」,舉個例子:

The sun rises in the east.(太陽從東邊升起。)

The balloon rose gently into the sky.(氣球緩緩升到空中。)

再來,rise 也可以用來形容「站起來、起床」,也能用來替換 stand up 和 get up 喔!來看個例子吧:

She rose to her feet to give a speech.(她站起來發言。)

Brad is used to rising early.(Brad 習慣早起。)

最後,rise 也有「上漲、增加」的意思,能用來形容數字或是數量增加,來看個例子吧:

Gas prices are likely to rise next month.(油價下個月很可能會上漲。)

According to a survey, the unemployment rate rose by three percent last year.(根據一項調查,失業人數去年增加了三個百分比。)

看完影片和今天的專欄後,別忘了要多開口練習,把這些用法實際用在生活中喔!

