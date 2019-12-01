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600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

逆向車流走路死亡率減少 學者籲逆向走入法

2019-12-01 10:39聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國人習慣靠右走，但台北醫學大學傷害防治研究所副教授白志偉團隊最新研究發現，當行人行走在沒有人行道的路上，若是逆向車流走路，行人發生事故後，頭部外傷率和死亡率都會明顯減少很多，尤其在光線昏暗地區，行人更應逆向車流走路，因為能提升駕駛者對於對向行人人臉的感受度，呼籲政府應正視此事，將行人「逆向走」入法。

白志偉研究團隊分析台灣警方2011至2016年行人交通事故統計，排除車行較複雜的十字路口案件，總計全台在這六年間，有1萬4382名行人被汽、機車碰撞，其中1萬749人是順著車行方向走、占75%，3633人逆向走、占25%；進一步分析199死中，有164人是順著車行方向走，35人逆向走；比較死亡風險，發現順向走若被車撞，死亡機率竟比逆向走高約1.2倍。

白志偉說，20幾年前，台灣的交通法令規範行人要順著車流走路，可是近十年來的研究發現，順著車流走路對行人的安全並不會增加；此外，挪威的研究也證實，行人逆著車行方向走，會減少意外事故的發生率。

白志偉表示，他的研究發現，當行人行走在沒有人行道的路上，最好是要逆向車流走路，頭部外傷率和死亡率都會明顯減少很多。尤其是在鄉下的昏暗地區，行人更應該要逆向車流走路。因為陰暗時，行人的人臉面對車流，駕駛者會更有物體的感受度，如果背對車流，駕駛者可能無法辨認出來。

白志偉表示，英美國家已經有法令規定，行人在必要環境下，一定要逆向車流走路，不然會有違規罰則。反觀台灣，政府大概五至七年前，開始鼓勵行人逆向車流走路。

「至今都沒有聞到行人逆向走路的立法氣息。」他說，台灣應該要在郊區沒有人行道的區域試辦，從鼓勵漸漸朝向「立法」，規範行人要逆向跑步或走路。逆向走路有兩個優點，一是行人可以看到對向車流的行車動向，另一是能加強駕駛者對於行人物體的感受性。

挪威研究證實，行人逆著車行方向走，會減少意外事故的發生率。圖為行人示意圖。本報資...
挪威研究證實，行人逆著車行方向走，會減少意外事故的發生率。圖為行人示意圖。本報資料照片
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人行道死亡率

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