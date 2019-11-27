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台師大研究：義國人幽默居23國之冠 台灣居中後段

2019-11-27 10:43聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

哪國人最幽默？台灣師範大學教育學院院長陳學志研究「幽默」逾30年，最近執行橫跨23國的研究發現，義大利人最幽默，台灣排第15名，位居中後段。研究也把幽默分類為對人善意和對人惡意，前者由西班牙排第一，後者由印度排第一。按性別，男生自覺幽默的占比較女生高，不過男生也更傾向使用對人惡意的幽默。

陳學志另也研究台灣239對夫妻的幽默風格，發現夫妻的幽默風格趨於一致非互補，如一方喜歡惡意幽默，另一方傾向反擊回去，原因還待後續研究。

陳學志說，此研究將幽默分為四類，包括對他人善意、對他人惡意、自我提升讚賞、自我貶抑。跨國比較後，台灣人傾向自我貶抑，用自嘲的方式呈現幽默。這可能和東方人自尊心不如西方國家有關，儒家文化下，國人崇尚謙和、重視人際和諧。

陳學志說，此研究也以功能性核磁振造影儀，分析不同幽默風格者的腦部活動。他們發現，台灣人對於對他人善意、自我貶抑的幽默反應較強，觀看相關語句時，會產生更大的大腦皮質活動，凸顯台灣人較傾向呈現這兩種類型的幽默。

研究也發現，傾向使用對他人惡意幽默者，大腦各區域的連結較弱，說話時更常直話直說。

他們也發現亞斯伯格症者的幽默風格自信卻不太善良，更常使用對人惡意、自我提升讚賞的幽默。陳學志表示，他的團隊為此設計一套包含講解、觀察、體驗及角色扮演的良善幽默風格提升課程，讓亞斯伯格症者更常使用對人善意的幽默，說明幽默是可以練習和養成的。

陳學志說，幽默能紓解壓力，增加幸福感。團隊正試圖結合AI，建立幽默聊天機器人，希望透過人與聊天機器人的互動，降低國人壓力，提升心理健康。

亞斯伯格症夫妻

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