親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

影／穿搭英文教學教你十種技巧 把素色T-shirt穿得超有型！

2019-11-28 10:53希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每次上身穿素 T，下身穿牛仔褲，都會覺得自己穿得很黯淡又沒特色。別擔心，今天這位 YouTuber 教大家 10 種方式把素 T 穿得超有型，一起來看看吧！

影片中示範的穿搭技巧，是不是相當實用呢？說到日常穿搭，一些常見的穿搭技巧像是「紮衣服、繫皮帶」等，你知道它們的英文該怎麼說嗎？今天就跟著希平方一起認識穿搭時常會用到的慣用表達吧！

分享

穿搭常見用語

◎ put on 穿上

也就是「將衣物、鞋襪等穿到身上」的意思。例如：

David put on his coat and hurried out the door.（David 穿上他的大衣，急匆匆地出門了。）

那如果要表示「取下身上穿的衣物、鞋襪等」，則可以用 take off 這個表達法。例如：

Please take off your shoes and put on these indoor slippers before you come in.（進來前請脫鞋並換上室內拖。）

◎ dress up 裝扮

如果想表達「特意去裝扮」，而不只是單純穿上什麼，我們可以用 dress up 這個片語。例如：

Dorothy spent the whole afternoon dressing up for the party.（Dorothy 為了那場派對，花了一整個下午打扮自己。）

◎ roll up 捲起

穿搭時，有時捲起袖子就能呈現出很不一樣的感覺，而「捲起袖子」的英文可以說 roll up the sleeves。例如：

Rolling up your shirt sleeves can present a more relaxed, casual look.（把襯衫的袖子捲起來可以讓你看起來更輕鬆隨意一些。）

另外，roll up one’s sleeves 其實也是英文一個常見表達法喔，意思是「躍躍欲試、捲起袖子準備行動」。例如：

Let’s roll up our sleeves and get the job done!（讓我們捲起袖子，把這份工作搞定吧！）

◎ tie / tie up 綁起

除了將袖子捲起來，我們有時也可以將衣服「綁起來」來做出一些造型，這時候就可以用 tie 或 tie up 來表示。例如：

Why don’t you tie up your T-shirt to make it more stylish?（妳為什麼不把 T 恤綁起來，讓它更時髦一些？）

那如果要表示「把...綁在腰間」，則可以說：tie something around the waist。例如：

Jenny likes to tie a plaid shirt around her waist to make herself look cooler.（Jenny 喜歡將格子襯衫綁在腰間，讓她看起來更酷一些。）

◎ tuck in / into 紮進去

Tuck 有「把...塞進、把...紮進」的意思，所以 tick in / into，自然就是指「把...紮進去」囉！例如：

You can tuck the front of your shirt into your jeans and leave the back hanging out loose.（妳可以把前面的襯衫紮進牛仔褲裡，讓後面的襯衫鬆垮垮地垂著。）

另外，tuck in 還有個常見意思，那就是，我們常用 tuck somebody in 來表示「幫某人蓋好被子」。例如：

Don’t forget to tuck the kids in and kiss them good night.（別忘了幫孩子蓋好被子，並給他們一個晚安吻。）

◎ wear a belt 繫皮帶

Wear 有「穿戴」的意思，belt 則是「腰帶、皮帶」，合在一起就是「繫皮帶」的意思囉！例如：

Try wearing a belt to add a finishing touch to your outfit.（試著繫條皮帶，為你的穿搭最後再增添點質感。）

學會這些穿搭的常見用語後，不妨也找機會去網站上找些英文的穿搭教學影片，學會更多實用的穿搭技巧喔！

延伸閱讀

1. 穿搭英文必備－smart casual 不是指『聰明的悠閒』

2. 穿搭、設計配色永遠搭不好嗎？你缺的可能就是基本的色彩概念！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

牛仔褲希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

相關新聞

影／steal someone’s thunder 意思不是「偷走某人的雷」！

2019-11-27 15:37

紐時賞析／旅遊業流行生態之旅 秘魯這飯店聘科學家開工作坊

2019-11-27 15:36

紐時賞析／森林消失中 完整森林有更好的減碳效果

2019-11-27 15:21

哪國人幽默？台師大研究：義國居冠 台灣在中後段

2019-11-27 10:43

會考生活英語／【保健篇】 山區診所

2019-11-26 13:12

沒上才藝班可以嗎？家長：我國中才學英文也未輸人

2019-11-23 10:55

「電梯簡報競賽」不用搭電梯 訴求3分鐘說動對方

2019-11-22 13:52

多所國外名校香港交換生 將轉到台師大就讀

2019-11-21 21:07

IC設計的奧林匹克大會 台灣22篇論文獲選全球第四多

2019-11-21 11:27

影／開口就像母語人士 though放在句尾怎麼用？

2019-11-21 09:27

影／紙飛機世界紀錄保持人 他摺的紙飛機可以飛 65 公尺

2019-11-20 16:13

紐時賞析／食品大廠搶搭人造肉列車

2019-11-20 15:54

紐時賞析／太多美國家庭 應急存款不足

2019-11-20 15:22

會考生活英語／【餐飲篇】 詢問服務生

2019-11-19 10:42

金融時報百大EMBA排名 中山大學連6年入榜CSR成特色

2019-11-18 12:34

數感實驗室／借用數學分析情路 愛情數學專家（下）

2019-11-18 11:24

中央大學2020衛星影像月曆 看見客家文化之美

2019-11-18 09:17

明年生效 違反學倫新增「代寫」 增訂學校先行查處機制

2019-11-17 09:44

人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04

紐時賞析／眼睛黏著螢幕 問題出在自己

2019-11-15 01:09

國際小學堂／RCEP全球規模最大 印度為何不簽

2019-11-15 01:00

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17

海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07

數感實驗室／交友網站配對演算法 愛情數學專家（中）

2019-11-11 11:26

寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

2019-11-11 09:44

台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22

公民時事題／蘇格蘭禁止體罰兒童 英國第一個零體罰地區

2019-11-07 15:48

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04

紐時賞析／工時不定 衝擊美少數族裔家庭

2019-11-06 15:58

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52
看更多

熱門文章

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

窮孩子拿世界少棒冠軍 政府幫他蓋了一棟房子

2019-11-27 19:31

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

影／屏科大點木成金！文旦廢枝變「乾淨的炭」 國外商機大

2019-11-27 16:31

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

高職師免每6年到業界研習半年 初審通過

2019-11-28 00:05

國中生涯衝一波 國3生胡馨云拿全國語文賽作文特優

2019-11-27 17:13

成大研發出醫學用奈米級夜明珠 讓腫瘤自己發光

2019-11-27 13:37

星國女排進宜蘭國華國中PK 校方：教室在世界

2019-11-27 15:16

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26

大學拚新南向 紛到泰國設點招生

2019-11-27 23:36

小六染毒入校感化 17歲終於懂愛與父母和解

2019-11-27 16:53

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56

教育部擬要求加發資遣費 私校：政府應全額補助

2019-11-28 09:44

走美術路遭質疑…學生用畫作訴說 八德國中美術班開展

2019-11-27 13:32

不是原住民！姊妹獲全國語言競賽魯凱族語朗讀特優第一

2019-11-27 17:17

重新思考國際教育的定位 金門辦公聽會

2019-11-27 17:55

飛機修護士退役 他補習半年練體能考取消防特考

2019-11-28 11:07

台校師生赴陸交流須登錄惹議 教部：助評估風險

2019-11-27 21:14

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26

張老師調查／兩岸四地青年職涯選擇 都受升學影響

2019-11-27 23:41

音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27

紐時賞析／旅遊業流行生態之旅 秘魯這飯店聘科學家開工作坊

2019-11-27 15:36

開南商工「月嫂養成班」 產後護理之家產學合作

2019-11-27 17:56

史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37

鹹菜開箱！關西石光國中手腳並用做鹹菜 落實食農教育

2019-11-27 14:39

台東賓茂國中地板滾球隊 獲全國地板滾球錦標賽季軍

2019-11-28 10:16

影／steal someone’s thunder 意思不是「偷走某人的雷」！

2019-11-27 15:37

散發咖啡香的語言學習中心 正修科大讓語文學習變悠哉

2019-11-27 16:40

成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31

影／公教年金21年後恐破產 中青世代教師嘆「晚投胎」

2019-11-28 11:51

台灣自主學習節 香港64教育者參與

2019-11-27 17:06

預防心因性猝死 元培師生提供社區心率變異性檢測

2019-11-28 11:31

紐時賞析／森林消失中 完整森林有更好的減碳效果

2019-11-27 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top