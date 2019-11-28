影／穿搭英文教學教你十種技巧 把素色T-shirt穿得超有型！

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每次上身穿素 T，下身穿牛仔褲，都會覺得自己穿得很黯淡又沒特色。別擔心，今天這位 YouTuber 教大家 10 種方式把素 T 穿得超有型，一起來看看吧！

影片中示範的穿搭技巧，是不是相當實用呢？說到日常穿搭，一些常見的穿搭技巧像是「紮衣服、繫皮帶」等，你知道它們的英文該怎麼說嗎？今天就跟著希平方一起認識穿搭時常會用到的慣用表達吧！

分享 facebook

穿搭常見用語

◎ put on 穿上

也就是「將衣物、鞋襪等穿到身上」的意思。例如：

David put on his coat and hurried out the door.（David 穿上他的大衣，急匆匆地出門了。）

那如果要表示「取下身上穿的衣物、鞋襪等」，則可以用 take off 這個表達法。例如：

Please take off your shoes and put on these indoor slippers before you come in.（進來前請脫鞋並換上室內拖。）

◎ dress up 裝扮

如果想表達「特意去裝扮」，而不只是單純穿上什麼，我們可以用 dress up 這個片語。例如：

Dorothy spent the whole afternoon dressing up for the party.（Dorothy 為了那場派對，花了一整個下午打扮自己。）

◎ roll up 捲起

穿搭時，有時捲起袖子就能呈現出很不一樣的感覺，而「捲起袖子」的英文可以說 roll up the sleeves。例如：

Rolling up your shirt sleeves can present a more relaxed, casual look.（把襯衫的袖子捲起來可以讓你看起來更輕鬆隨意一些。）

另外，roll up one’s sleeves 其實也是英文一個常見表達法喔，意思是「躍躍欲試、捲起袖子準備行動」。例如：

Let’s roll up our sleeves and get the job done!（讓我們捲起袖子，把這份工作搞定吧！）

◎ tie / tie up 綁起

除了將袖子捲起來，我們有時也可以將衣服「綁起來」來做出一些造型，這時候就可以用 tie 或 tie up 來表示。例如：

Why don’t you tie up your T-shirt to make it more stylish?（妳為什麼不把 T 恤綁起來，讓它更時髦一些？）

那如果要表示「把...綁在腰間」，則可以說：tie something around the waist。例如：

Jenny likes to tie a plaid shirt around her waist to make herself look cooler.（Jenny 喜歡將格子襯衫綁在腰間，讓她看起來更酷一些。）

◎ tuck in / into 紮進去

Tuck 有「把...塞進、把...紮進」的意思，所以 tick in / into，自然就是指「把...紮進去」囉！例如：

You can tuck the front of your shirt into your jeans and leave the back hanging out loose.（妳可以把前面的襯衫紮進牛仔褲裡，讓後面的襯衫鬆垮垮地垂著。）

另外，tuck in 還有個常見意思，那就是，我們常用 tuck somebody in 來表示「幫某人蓋好被子」。例如：

Don’t forget to tuck the kids in and kiss them good night.（別忘了幫孩子蓋好被子，並給他們一個晚安吻。）

◎ wear a belt 繫皮帶

Wear 有「穿戴」的意思，belt 則是「腰帶、皮帶」，合在一起就是「繫皮帶」的意思囉！例如：

Try wearing a belt to add a finishing touch to your outfit.（試著繫條皮帶，為你的穿搭最後再增添點質感。）

學會這些穿搭的常見用語後，不妨也找機會去網站上找些英文的穿搭教學影片，學會更多實用的穿搭技巧喔！

延伸閱讀

1. 穿搭英文必備－smart casual 不是指『聰明的悠閒』

2. 穿搭、設計配色永遠搭不好嗎？你缺的可能就是基本的色彩概念！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】