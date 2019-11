影/穿搭英文教學教你十種技巧 把素色T-shirt穿得超有型!

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

每次上身穿素 T,下身穿牛仔褲,都會覺得自己穿得很黯淡又沒特色。別擔心,今天這位 YouTuber 教大家 10 種方式把素 T 穿得超有型,一起來看看吧!

影片中示範的穿搭技巧,是不是相當實用呢?說到日常穿搭,一些常見的穿搭技巧像是「紮衣服、繫皮帶」等,你知道它們的英文該怎麼說嗎?今天就跟著希平方一起認識穿搭時常會用到的慣用表達吧!

分享 facebook

穿搭常見用語

◎ put on 穿上

也就是「將衣物、鞋襪等穿到身上」的意思。例如:

David put on his coat and hurried out the door.(David 穿上他的大衣,急匆匆地出門了。)

那如果要表示「取下身上穿的衣物、鞋襪等」,則可以用 take off 這個表達法。例如:

Please take off your shoes and put on these indoor slippers before you come in.(進來前請脫鞋並換上室內拖。)

◎ dress up 裝扮

如果想表達「特意去裝扮」,而不只是單純穿上什麼,我們可以用 dress up 這個片語。例如:

Dorothy spent the whole afternoon dressing up for the party.(Dorothy 為了那場派對,花了一整個下午打扮自己。)

◎ roll up 捲起

穿搭時,有時捲起袖子就能呈現出很不一樣的感覺,而「捲起袖子」的英文可以說 roll up the sleeves。例如:

Rolling up your shirt sleeves can present a more relaxed, casual look.(把襯衫的袖子捲起來可以讓你看起來更輕鬆隨意一些。)

另外,roll up one’s sleeves 其實也是英文一個常見表達法喔,意思是「躍躍欲試、捲起袖子準備行動」。例如:

Let’s roll up our sleeves and get the job done!(讓我們捲起袖子,把這份工作搞定吧!)

◎ tie / tie up 綁起

除了將袖子捲起來,我們有時也可以將衣服「綁起來」來做出一些造型,這時候就可以用 tie 或 tie up 來表示。例如:

Why don’t you tie up your T-shirt to make it more stylish?(妳為什麼不把 T 恤綁起來,讓它更時髦一些?)

那如果要表示「把...綁在腰間」,則可以說:tie something around the waist。例如:

Jenny likes to tie a plaid shirt around her waist to make herself look cooler.(Jenny 喜歡將格子襯衫綁在腰間,讓她看起來更酷一些。)

◎ tuck in / into 紮進去

Tuck 有「把...塞進、把...紮進」的意思,所以 tick in / into,自然就是指「把...紮進去」囉!例如:

You can tuck the front of your shirt into your jeans and leave the back hanging out loose.(妳可以把前面的襯衫紮進牛仔褲裡,讓後面的襯衫鬆垮垮地垂著。)

另外,tuck in 還有個常見意思,那就是,我們常用 tuck somebody in 來表示「幫某人蓋好被子」。例如:

Don’t forget to tuck the kids in and kiss them good night.(別忘了幫孩子蓋好被子,並給他們一個晚安吻。)

◎ wear a belt 繫皮帶

Wear 有「穿戴」的意思,belt 則是「腰帶、皮帶」,合在一起就是「繫皮帶」的意思囉!例如:

Try wearing a belt to add a finishing touch to your outfit.(試著繫條皮帶,為你的穿搭最後再增添點質感。)

學會這些穿搭的常見用語後,不妨也找機會去網站上找些英文的穿搭教學影片,學會更多實用的穿搭技巧喔!

延伸閱讀

1. 穿搭英文必備-smart casual 不是指『聰明的悠閒』

2. 穿搭、設計配色永遠搭不好嗎?你缺的可能就是基本的色彩概念!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】