影/steal someone’s thunder 意思不是「偷走某人的雷」!

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

和西方國家一樣,每年萬聖節時不少台灣人也會一同慶祝或購買萬聖節商品,但你可知道萬聖節和南瓜燈籠的由來嗎?一起來看看這則有趣的影片吧!

影片中提到了 steal my thunder 這個片語,可別誤以為是字面的意思喔!今天就和希平方一起來學 thunder 的用法還有各種和 thunder 有關的片語吧!

steal someone’s thunder

影片中 pumpkin 用到的片語 steal someone’s thunder 並不是「偷走某人的雷」的意思喔,而是「搶走某人鋒頭」的意思。我們一起看一下英文字典的解釋:to prevent someone from having success or getting attention, praise, etc., by doing or saying whatever that person was planning to do or say(先做或先說某人原本要說或做的事,來避免某人獲得成功或得到關注、讚揚等)

所以這裡正好是 pumpkin 用來指責 turnip 搶走了它原本要做的事情,也就是成為唯一、創始的 jack-o’-lantern。來看個例子吧:

We were about to announce our engagement when Zak and Anna stole our thunder and revealed that they were going to have a baby.(當我們正要宣布我們訂婚的消息時,Zak 和 Anna 搶走了我們的鋒頭,透漏他們即將要有小孩了。)

另外,steal someone’s thunder 也可以指「偷走或搶走某人的靈感、點子」,英文字典的解釋是:to steal one's idea, plan, or intellectual property and use it for profit or some benefit(偷走某人的點子、計畫或智慧財產以謀取利益),舉例來說:

The slogan was Karin’s idea, but they stole her thunder and used it for their own advertising campaign.(那個標語是 Karin 的點子,但他們擅自將它用在自己的行銷活動中。)

thunder 和 lightning 的差別

在中文裡,我們常常會說「雷電」,但你可知道英文中的「雷」和「電」是不同的單字嗎?英文中的 thunder 是「雷鳴、雷聲」,特別指的是聲音,舉例來說:

Sue hid under the duvet because she was scared of thunder.(Sue 躲在棉被裡,因為她害怕打雷聲。)

Lightning 則是「閃電」,特別指的是視覺上能看到的光線,舉例來說:

I managed to take photos of the lightning from my window last night.(昨晚我順利從我的窗戶拍了些閃電的照片。)

thunder 作動詞使用

那麼,你知道怎麼描述「打雷」這個動作呢?其實只需要把 thunder 當作動詞使用就行了,來看個例子吧:

It was raining and thundering all day.(一整天都在下雨和打雷。)

除了打雷的意思外,thunder 當動詞時也有「怒吼」的意思,例如:

“How dare you come into my room!” Nancy thundered.(「你竟敢闖入我的房間!」Nancy 怒吼。)

have a face like thunder

最後我們再來學一個和 thunder 有關的片語 have a face like thunder,它的意思其實是從字面上衍伸而來的,指的是「看起來非常憤怒」,舉個例子:

When I stepped into the classroom, the math teacher had a face like thunder, and I knew I was in big trouble.(當我走進教室時,數學老師看起來非常憤怒,我也意識到我麻煩大了。)

看完這些有趣的用法後,別忘了要和希平方一起複習,把道地的英文學以致用喔!

