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沒上才藝班可以嗎？家長：我國中才學英文也未輸人

2019-11-23 10:55聯合報 記者羅真／台北即時報導

雙語幼稚園很受歡迎，但也有家長認為以後再學外文不遲。本報資料照片
雙語幼稚園很受歡迎，但也有家長認為以後再學外文不遲。本報資料照片
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繪畫課、外語課、爬樹課…，坊間及網路充斥許多才藝班廣告，國內也有高達近九成三小學生有學才藝。不過，也有家長與孩子一起逛賣場認識四時蔬果、一起煮飯認識土地、一起討論時事話題等，認為親子間有良好互動也有助孩子發展。

37歲的呂小姐育有三歲半的兒子，36歲的邱小姐育有兩名學齡前的女兒，兩人都是職業婦女。她們聽到朋友讓孩子去上潛能開發班、英語、德語或是選念雙語幼兒園，都曾擔心自己的小孩未來輸人怎麼辦，但荷包壓力同樣不輕。

呂小姐回想過去成長的經驗，「我們升國中才開始學英文，但並沒有因此比人家差」；日文則是因為長大後喜歡到日本玩，自然產生學日文的動力，很快就能流利溝通。她再觀察朋友孩子就讀雙語幼兒園後，可能沒有英語的生活環境，「英文程度好像跟我兒子差不多」。

呂小姐認為，陪著孩子多方面涉獵，讓孩子學會生活，慢慢找到明確興趣，再學習才藝不遲。因此，她盡量每天早點下班，帶著孩子去賣場採買、天天開伙一起吃晚餐，藉此培養親子連結、豐富的餐桌記憶。另會順著孩子的喜好，例如兒子喜歡火車，就陪他看火車圖鑑、與火車有關的繪本，或者一起搭火車旅行。

邱小姐認為，陪伴可讓孩子感到被充分支持、培養出安全感，未來能在這個基礎上發揮興趣專長。至於這個階段的學習，「只要她們樂在其中、學習胃口沒有被打壞就好」。

陪伴孩子並不輕鬆，邱小姐曾與幾個朋友發展出一套支援體系，每個媽媽運用自己的專長輪流帶活動，像是園藝、動植物觀察、捏陶土等，每次每戶僅需分攤一、兩百元的成本費。這些課程不僅不給孩子學習目標壓力，喜歡就聽、不喜歡也沒關係，家長也節省支出、分攤壓力，臨時有事時還有托嬰功能。

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