「電梯簡報競賽」不用搭電梯 訴求3分鐘說動對方

2019-11-22 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



如何利用短短3分鐘時間，表達訴求還要說動對方？國立高雄大學創新學院舉辦 「電梯簡報競賽」，不是搭電梯，而是利用3分鐘展現溝通、簡報及個人魅力，西語系學生蕭意靜倡議環保獲得冠軍。

高雄大學教務長兼創新學院執行長童士恒表示，電梯簡報競賽也是為「敘事力微學分」修課學生學習成果驗收，包含溝通、簡報、個人魅力表達等都是評分項目，而這些也都是職場上重要技巧。競賽主題是「促進永續發展之校園或社會議題」，學生須以「聯合國永續發展目標（SDGs）」為範疇，自行擬題發揮。

參賽者提出高大校園愛心腳踏車、快時尚衣物生產浪費、地球海洋環境保育等多元內容，體現青年學子創意無限。西洋語文學系學生蕭意靜倡議環保不難，從改變日常消費習慣做起，包括減少使用一次性產品、搭乘大眾運輸工具等，以清晰口條及易懂邏輯脫獲得「電梯簡報競賽」冠軍及獎金5000元。

亞太工商管理學系學生賴帆鈺以「Walk together」獲得亞軍，提出陪伴長者共走計畫，搭配專屬App記錄行走數據激發持續動力。季軍是資訊管理學系學生周珉瑄，以「海洋的眼淚」論述垃圾危害海洋生物情況，提出可被環境分解、燃燒無毒的甘蔗渣材質取代傳統塑膠吸管方案。亞太系學生李潔亞則以「快時尚下的消費者責任」為題，沉穩不失幽默口氣分享自身經驗獲得人氣獎。