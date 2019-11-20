影／紙飛機世界紀錄保持人 他摺的紙飛機可以飛 65 公尺

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大家童年時都和朋友玩過紙飛機吧？但你的紙飛機可以飛 65 公尺嗎？快來看看影片中的紙飛機大師是怎麼摺出世界上飛最遠的紙飛機吧！

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影片中提到了紙飛機的英文，你還記得嗎？除了紙飛機之外，你知道中文其實還有很多跟「紙」有關的詞，英文也會用到 paper 嗎？今天就和希平方一起來學學各種和紙有關的單字片語吧！

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紙飛機

影片中用了兩個英文單字來描述紙飛機：paper airplane 和 paper aircraft，這邊要注意的是 aircraft 的意思更為廣泛，用來指「飛行器」，所以不論是「飛機」airplane 或「直升機」helicopter 都可以算是 aircraft 喔！那麼，又要怎麼形容「丟」紙飛機這個動作呢？一般我們會用 throw 這個單字喔。舉個例子：

Let’s see how far we can throw our paper airplanes!（看看我們能把紙飛機丟得多遠！）

紙巾

紙巾的英文是 paper towel，是由 paper 和 towel（毛巾）兩個字組合而成，要注意的是 paper towel 比較厚，也是可數名詞，和「衛生紙」toilet paper 或 toilet tissue 是不一樣的，可別搞混了喔！看看 paper towel 的例句吧：

Could you please grab some paper towels when stopping by the store today? We seem to have run out of them.（你今天順道去商店時能買一點紙巾嗎？我們似乎已經用完了。）

紙鈔

紙鈔的英文除了可以用較正式的 banknote、bill 之外，也可以用相當口語的 paper money 喔！舉個例子：

I am afraid that I have no coins left in my pocket. Would you mind if I use paper money?（我口袋裡恐怕沒有任何硬幣了。你介意我用紙鈔嗎？）

紙老虎

紙老虎的英文是 paper tiger，和中文一樣是隱喻（metaphor）的用法。有趣的是，這個單字是直接從中文直譯成英文的，也牽扯到一段 1950 年代中國和美國在政治上抗爭的歷史，當時中國用這個詞來諷刺外強中乾的美國。一起來看個例子吧：

Don’t be terrified of Kevin. He is just a paper tiger trying to look tough!（別被 Kevin 嚇著了。他只是一隻虛張聲勢的紙老虎！）

像紙一樣薄的

Paper-thin 這個字是由名詞 paper 加上 thin（薄的）組成的複合形容詞，如字面一樣，意思就是「像紙一樣薄的、極薄的」。

The paper-thin slices of meat could barely fill me up.（這些切得像紙一樣薄的肉片根本餵不飽我。）

紙的動詞

除了當名詞外，你知道 paper 這個字也能作動詞使用嗎？意思是「貼上壁紙」，舉個例子：

Look how dilapidated the room is! The landlord didn’t even bother to paper it.（看看這房間有多破爛！房東甚至連壁紙都沒貼上。）

不過這個用法在國外比較少用了，也可以更直接地說 cover the walls with wallpaper，意思是「在牆上貼壁紙」。

此外，paper 衍伸出來的動詞片語 paper over 則有「掩蓋（問題或是分歧）」的意思，來看個例子：

The politician is trying to paper over the deep-seated economic problems.（這位政治人物正試圖掩蓋一些根深蒂固的經濟問題。）

哇！光一個簡單的單字 paper 就有這麼多衍伸的單字和片語，有沒有覺得英文真的很神奇呢？一起把這些單字學起來講出更道地的英文吧！

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