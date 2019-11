影/紙飛機世界紀錄保持人 他摺的紙飛機可以飛 65 公尺

大家童年時都和朋友玩過紙飛機吧?但你的紙飛機可以飛 65 公尺嗎?快來看看影片中的紙飛機大師是怎麼摺出世界上飛最遠的紙飛機吧!

影片中提到了紙飛機的英文,你還記得嗎?除了紙飛機之外,你知道中文其實還有很多跟「紙」有關的詞,英文也會用到 paper 嗎?今天就和希平方一起來學學各種和紙有關的單字片語吧!

紙飛機

影片中用了兩個英文單字來描述紙飛機:paper airplane 和 paper aircraft,這邊要注意的是 aircraft 的意思更為廣泛,用來指「飛行器」,所以不論是「飛機」airplane 或「直升機」helicopter 都可以算是 aircraft 喔!那麼,又要怎麼形容「丟」紙飛機這個動作呢?一般我們會用 throw 這個單字喔。舉個例子:

Let’s see how far we can throw our paper airplanes!(看看我們能把紙飛機丟得多遠!)

紙巾

紙巾的英文是 paper towel,是由 paper 和 towel(毛巾)兩個字組合而成,要注意的是 paper towel 比較厚,也是可數名詞,和「衛生紙」toilet paper 或 toilet tissue 是不一樣的,可別搞混了喔!看看 paper towel 的例句吧:

Could you please grab some paper towels when stopping by the store today? We seem to have run out of them.(你今天順道去商店時能買一點紙巾嗎?我們似乎已經用完了。)

紙鈔

紙鈔的英文除了可以用較正式的 banknote、bill 之外,也可以用相當口語的 paper money 喔!舉個例子:

I am afraid that I have no coins left in my pocket. Would you mind if I use paper money?(我口袋裡恐怕沒有任何硬幣了。你介意我用紙鈔嗎?)

紙老虎

紙老虎的英文是 paper tiger,和中文一樣是隱喻(metaphor)的用法。有趣的是,這個單字是直接從中文直譯成英文的,也牽扯到一段 1950 年代中國和美國在政治上抗爭的歷史,當時中國用這個詞來諷刺外強中乾的美國。一起來看個例子吧:

Don’t be terrified of Kevin. He is just a paper tiger trying to look tough!(別被 Kevin 嚇著了。他只是一隻虛張聲勢的紙老虎!)

像紙一樣薄的

Paper-thin 這個字是由名詞 paper 加上 thin(薄的)組成的複合形容詞,如字面一樣,意思就是「像紙一樣薄的、極薄的」。

The paper-thin slices of meat could barely fill me up.(這些切得像紙一樣薄的肉片根本餵不飽我。)

紙的動詞

除了當名詞外,你知道 paper 這個字也能作動詞使用嗎?意思是「貼上壁紙」,舉個例子:

Look how dilapidated the room is! The landlord didn’t even bother to paper it.(看看這房間有多破爛!房東甚至連壁紙都沒貼上。)

不過這個用法在國外比較少用了,也可以更直接地說 cover the walls with wallpaper,意思是「在牆上貼壁紙」。

此外,paper 衍伸出來的動詞片語 paper over 則有「掩蓋(問題或是分歧)」的意思,來看個例子:

The politician is trying to paper over the deep-seated economic problems.(這位政治人物正試圖掩蓋一些根深蒂固的經濟問題。)

哇!光一個簡單的單字 paper 就有這麼多衍伸的單字和片語,有沒有覺得英文真的很神奇呢?一起把這些單字學起來講出更道地的英文吧!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】