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會考生活英語／【餐飲篇】 詢問服務生

2019-11-19 10:42聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. restroom [ˋrɛst rum] n. 廁所、休息室（國中基本1200字）

2. waiter [ˋwetɚ] n.（男）服務生、侍者（國中基本1200字）

★實用字詞

1. look for 尋找

2. to your left、on the left 在左邊

Zoe is asking the waiter where the restroom is.

柔伊正在問服務生廁所在哪裡。

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閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Yes,／I’m looking for／the restroom.

是的，／我正在找／廁所。

動手做做看：將長句分成短字詞

The restroom is down the hall to your left

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. Where are they?

(A) At a school

(B) At a restaurant

(C) In an office

2. What is Zoe looking for?

(A) A restaurant

(B) A bar

(C) A restroom

3. Where is the restroom?

(A) On the left

(B) In the middle

(C) On the right

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

The restroom／is down the hall／to your left

廁所／就在大廳盡頭／左邊。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (C) 3. (A)

考題多益會考國中會考生活英語

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