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金融時報百大EMBA排名 中山大學連6年入榜CSR成特色

2019-11-18 12:34聯合報 記者蔡容喬／即時報導

英國《金融時報》（Financial Times, FT）世界百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA Ranking）今公布2019最新結果，中山大學EMBA連續6年入榜，名列第88名；在企業社會責任（CSR）評比中尤其亮眼，自去年89名上升至78名。

中山大學表示，該份評比以畢業3年的校友為調查對象，評比標準包括職涯發展（Career Progress）、學院多樣性（School Diversity）及研究和企業社會責任（Research／CSR）等。其中，職涯發展針對學生就讀EMBA前後的變化，如平均薪資、薪資漲幅；另外包括學校師生組成多樣性、學習環境等進行評比。

排行顯示，中山EMBA第17屆（2016年畢業）學生，從就讀前到畢業3年後的薪資成長率為56％，平均年薪為18萬4910美元（約新台幣563萬8213元）；就讀EMBA前，學生工作經歷排名64名，較去年上升23名次，顯示進入該校EMBA就讀，可與具豐富多元經驗的同儕學習交流。

此外，《金融時報》2018年新增CSR評比項目，根據學程教授CSR、倫理、社會及環境等議題的核心課程時數比例進行排名。今年中山大幅躍進，自去年89名上升至78名。

中山EMBA執行長徐士傑表示，教師在教學中導入CSR概念，培育具CSR意識和行動力的學員，今年校友企業舊振南食品更一舉拿下「天下CSR企業公民獎」。除學校積極推動大學社會責任（USR），管院也鼓勵系所落實學院社會責任，並自2018年起出版學院社會責任年報，創全台商管學院先例。

109學年度中山EMBA招生，分為甲組經營管理組、乙組亞太營運管理組，免筆試。11月起將於台北、台中、台南、高雄等地舉辦招生說明，詳情請見http://emba.nsysu.edu.tw，洽詢電話：07-5252000分機4503到4505。

中山大學EMBA學生持續向企業學習管理實務，圖為第17屆學生參訪企業。圖／中山大...
中山大學EMBA學生持續向企業學習管理實務，圖為第17屆學生參訪企業。圖／中山大學提供
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