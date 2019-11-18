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中央大學2020衛星影像月曆 看見客家文化之美

2019-11-18 09:17聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國立中央大學太空及遙測研究中心與客家學院合作推出2020年衛星影像月曆「行・客」，結合衛星遙測科學技術與客家歷史人文發展，訴說客家族群的拓墾史。中央大學表示，「行」（四縣腔：hang 11 、海陸腔：hang 55 ）指的是移動，描述的是客家文化抽象底蘊；「客」（四縣腔：hag 2 、海陸腔：hag 5 ）則說明族群稱謂的由來，指向多元文化的社會互動。「行‧客」指向過去的未來。

中央大學表示，月曆在先進的衛星遙測科技中，注入人文素養及文化關懷，極具收藏價值，充分體現中央大學人文與科技兼顧的特色。

客家人的移動，不論是移出地或移入地，都具高度的異質性。中央大學表示，以產業為例，北台灣客家人從事樟腦與茶的生產；中台灣的東勢客家人，以伐木、種植水果參與了國家經濟的產業；南台灣美濃則在日據時期末期加入了菸葉的生產行列，各地/區（台三線、六堆、花東、中部）客家族群的移民過程與文化展現也具有多元的面貌，並呈現出不同的族群關係。

另外，因「客家」兼具的「族群」與「移民」特性，在探討客家族群文化時，不能僅停留在大陸或台灣的個別客家區域或是台灣與大陸的比較。因此這次特別將東南亞（甚至其他區域）與大陸或台灣的比較研究，也納入「客家研究」的架構。太空及遙測中心所呈現的大尺度「空間」（space），其實就是客家人聚集的人文地理空間。

中央大學表示，太空及遙測研究中心自1995年起，每年選擇特定主題製作衛星影像月曆，今年利用高解析及超高解析力的衛星遙測技術，由數百公里外的高空觀察台灣及東亞與東南亞客家族群遷徙、拓墾的地區，包含馬來西亞、印尼、印度、中國大陸等地的客家聚落，輔以文字故事及精美插畫，展現客家文化之美。

不僅呈現東亞、東南亞的客家聚落，也記錄了隨著客家族群的遷徙變化及因應地/區不同，而展現出的異質性，深具實用與典藏價值。

分布於福建的「客家土樓」群是極為壯觀大型客家民居，這些土樓及附近梯田在超高解析衛...
分布於福建的「客家土樓」群是極為壯觀大型客家民居，這些土樓及附近梯田在超高解析衛星影像上清晰可見。圖／中央大學太空及遙測中心提供
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隨著台灣經濟轉型，稻米成為花東地區的主力產業，以稻米聞名的池上鄉，也是客家委員會...
隨著台灣經濟轉型，稻米成為花東地區的主力產業，以稻米聞名的池上鄉，也是客家委員會公告的「客家文化重點發展區」。圖／中央大學太空及遙測中心提供
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