親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

快訊／「英德配」定案！ 蔡英文感謝賴清德曾同甘共苦

為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

明年生效 違反學倫新增「代寫」 增訂學校先行查處機制

2019-11-17 09:44聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

學術論文爭議頻傳，一名台灣師範大學政治所畢業碩士，日前被檢舉碩士論文疑似由台大政治所博士生「操刀」代寫後被撤學位。科技部近日預告修訂「科技部學術倫理案件處理及審議要點」，增訂學校或機關(構)先行查處機制，並將「代寫」納入違反學倫的類型，修正預定自明年1月1日生效。

科技部表示，科技部參酌國內外對研究誠信規範、處置及近年學術研究環境的進展，歷經多次內外部會議討論，檢討精進相關規定，大幅修正學術倫理案件處理及審議要點，使相關規定符合學研界實務。本次修正重點包括增訂學校或機關(構)先行查處機制，為協助學研機構瞭解新制，近期陸續辦理多場說明會，並提供諮詢，強化學研機構的課責與自律。

科技部表示，學術倫理案件處理及審議要點擬新增「代寫」為違反學術倫理行為態樣，計畫申請書、著作目錄所列論文或研究成果報告由他人代寫確屬違反學術倫理的態樣。

科技部研究誠信辦公室主任詹文旭說，科技部補助研究計畫申請書或研究成果報告，目前尚未見由他人代寫的案例發生。未來仍須依要件「由計畫不相關之他人代寫論文、計畫申請書或研究成果報告」個案事實認定。

這次要點修正也新增學研機構先行查處機制。科技部表示，參考國際學術倫理案件處理慣例，如美國研究誠信辦公室(ORI)，案件發生時是由當事人任職機構先行調查。學校或機關(構)具有人員、設備及實驗場域管理權限，且應負管理之責，可就當事人違反的相關事證進行調查，調查報告再送交科技部續處，也可健全研究誠信管理機制，深化學研機構自律責任。

這次修正要點也區隔了違反學術倫理行為的判定與處分。科技部表示，現行違反學術倫理的判定，須「致有嚴重影響科技部審查判斷或資源分配公正之虞」者，如未達此要件，則歸學術社群自律。為與時俱進，區隔違反學術倫理的判定與處置方式，案件審查結果認定有違反學術倫理行為，但尚未嚴重違反該學術社群共同接受的行為準則，或未嚴重影響科技部審查判斷或資源分配公正之虞，都屬違反學術倫理的行為，科技部應視情形為適當處理。

科技部近日預告修訂「科技部學術倫理案件處理及審議要點」，增訂學校或機關(構)先行...
科技部近日預告修訂「科技部學術倫理案件處理及審議要點」，增訂學校或機關(構)先行查處機制，並將「代寫」納入違反學倫的類型，修正預定自明年1月1日生效。圖為台灣學術倫理教育資源中心開設的學術倫理線上課程。 本報資料照片
分享

台大

相關新聞

人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04

紐時賞析／眼睛黏著螢幕 問題出在自己

2019-11-15 01:09

國際小學堂／RCEP全球規模最大 印度為何不簽

2019-11-15 01:00

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17

海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07

數感實驗室／交友網站配對演算法 愛情數學專家（中）

2019-11-11 11:26

寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

2019-11-11 09:44

台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22

公民時事題／蘇格蘭禁止體罰兒童 英國第一個零體罰地區

2019-11-07 15:48

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04

紐時賞析／工時不定 衝擊美少數族裔家庭

2019-11-06 15:58

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

影／看卡通佩佩豬學英文 himself 與by himself的差異？

2019-11-03 07:20

影／求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

2019-11-01 15:34

日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11

國際小學堂／「無國之民」庫德族 另一個中東火藥庫

2019-11-01 00:07

紐時賞析／英國拚淨零排碳 時間緊迫

2019-10-30 10:21

紐時賞析／獨角獸學到教訓：要能賺錢才行

2019-10-30 09:33

會考生活英語／【文化篇】 萬聖節

2019-10-29 09:30

清大「三便士歌劇」跨院演出首登場 即日起免費索票

2019-10-28 11:32

數感實驗室／C羅才是地球上跑最快的男人？

2019-10-28 10:57

淡大「熊貓講座」 國際大師接力開講

2019-10-28 00:40

公民時事題／彈劾啟動…通聯公布 川普施壓烏總統調查拜登

2019-10-25 15:44

公民時事題／另類諾貝爾獎出爐 16歲少女桑柏格獲獎

2019-10-24 08:57

紐時賞析／船民哀歌 搬上歌劇舞台

2019-10-23 16:15

紐時賞析／婚禮後感到悲傷失落 歡愉化作婚後憂鬱

2019-10-23 15:43

影／櫥櫃製造師辭掉工作 一次旅行成人生轉捩點

2019-10-23 15:14

影／魔術師切斷人體魔術 原來是「視錯覺」欺騙了大腦

2019-10-23 13:31
看更多

熱門文章

新生數少於10人超迷你小校 縣府評估4校裁併可行性

2019-11-16 21:41

魔鬼級福利！千萬頂級健身房 練出人魚線不花錢

2019-11-16 10:00

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

2019-11-17 09:32

出版117本電腦教科書 呂聰賢想點燃網路世代學習熱情

2019-11-16 23:01

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52

信箱外洩學生收騷擾信 北市大：校內生誤用

2019-11-16 17:45

台東體育盛事 中小學田徑對抗賽逾千人崢嶸

2019-11-16 15:42

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

亞洲機器人運動競技大賽 機器人會「衝鋒陷陣」！

2019-11-16 19:16

首次全國青年景觀競賽 淡水商工作品「樸實」奪冠

2019-11-16 15:29

全國青年景觀賽 淡水商工「樸實」奪冠

2019-11-16 13:13

人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04

與社區友善聯結 真理大學舉辦全民柔樂球成果表演

2019-11-16 22:53

戲劇外送校園「藝起十八相見」 學生接觸藝術看見世界

2019-11-16 21:06

彰縣4迷你國小研議裁併 20日前提報告

2019-11-16 23:15

學者：併校應個別評估 勿用一套標準

2019-11-16 23:21

體適能納升學參考 民眾提案測驗「要性平」

2019-11-16 13:08

納升學指標後 體適能通過率創高

2019-11-16 13:10

明年生效 違反學倫新增「代寫」 增訂學校先行查處機制

2019-11-17 09:44

全國青年景觀競賽 淡商「樸實」奪冠

2019-11-16 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top