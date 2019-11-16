親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04聯合報 記者陳宛茜／即時報導

國家人權博物館今日在國史館舉辦「轉型正義之路－島嶼的過去與未來」新書發表會。這是第一本以臺灣本土視角、並以青少年為讀者撰寫的轉型正義專書，亦是國家人權博物館出版中心成立以來的首本出版專書。

國家人權博物館館長陳俊宏指出，希望此書能作為開啟年輕朋友們對話與理解的素材，更邀請在座所有青年與教師，共同參與人權館正在啟動的校園白色恐怖課程計畫。

台大歷史系教授周婉窈認為，本書是為青少年、亦是為白色恐怖政治受難者前輩們所寫；不僅是將過去三、四年間演講內容濃縮成書，更透過系統性編寫「想像你是受難者」、「戒嚴下的日常」等章節，將漢娜·鄂蘭「平庸的邪惡」等概念融入其中。

白色恐怖受難者黃秋爽回想起當年全家被抓的歷程、現場哽咽落淚。89歲的白色恐怖政治受難者蔡焜霖回憶，19歲遭逮捕，父母前來送行自己卻不知道。蔡焜霖表示，受難者們在獄中至少還有一同面對的夥伴，家屬卻要獨自面對社會的眼光。

歌手羅思容於開場演出白色恐怖為創作背景的歌曲「芭蕉」。她表示，父親羅浪通過文字留下那個時代風雨搖曳下的堅定與勇敢，希望今日也能乘著歌聲，讓土地、生命都獲得正義。

人權館表示，12月31日前至本館服務中心購買新書「轉型正義之路－島嶼的過去與未來」，憑電影「返校」實體票根立即享有6折優惠。

歌手羅思容演出以白色恐怖為創作背景的歌曲「芭蕉」。圖/人權館提供
歌手羅思容演出以白色恐怖為創作背景的歌曲「芭蕉」。圖/人權館提供
分享

白色恐怖受難者人權

相關新聞

紐時賞析／眼睛黏著螢幕 問題出在自己

2019-11-15 01:09

國際小學堂／RCEP全球規模最大 印度為何不簽

2019-11-15 01:00

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17

海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07

數感實驗室／交友網站配對演算法 愛情數學專家（中）

2019-11-11 11:26

寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

2019-11-11 09:44

台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22

公民時事題／蘇格蘭禁止體罰兒童 英國第一個零體罰地區

2019-11-07 15:48

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04

紐時賞析／工時不定 衝擊美少數族裔家庭

2019-11-06 15:58

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

影／看卡通佩佩豬學英文 himself 與by himself的差異？

2019-11-03 07:20

影／求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

2019-11-01 15:34

日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11

國際小學堂／「無國之民」庫德族 另一個中東火藥庫

2019-11-01 00:07

紐時賞析／英國拚淨零排碳 時間緊迫

2019-10-30 10:21

紐時賞析／獨角獸學到教訓：要能賺錢才行

2019-10-30 09:33

會考生活英語／【文化篇】 萬聖節

2019-10-29 09:30

清大「三便士歌劇」跨院演出首登場 即日起免費索票

2019-10-28 11:32

數感實驗室／C羅才是地球上跑最快的男人？

2019-10-28 10:57

淡大「熊貓講座」 國際大師接力開講

2019-10-28 00:40

公民時事題／彈劾啟動…通聯公布 川普施壓烏總統調查拜登

2019-10-25 15:44

公民時事題／另類諾貝爾獎出爐 16歲少女桑柏格獲獎

2019-10-24 08:57

紐時賞析／船民哀歌 搬上歌劇舞台

2019-10-23 16:15

紐時賞析／婚禮後感到悲傷失落 歡愉化作婚後憂鬱

2019-10-23 15:43

影／櫥櫃製造師辭掉工作 一次旅行成人生轉捩點

2019-10-23 15:14

影／魔術師切斷人體魔術 原來是「視錯覺」欺騙了大腦

2019-10-23 13:31

會考生活英語／【文學篇】 童書裡的短詩

2019-10-22 09:16
看更多

熱門文章

新生數少於10人超迷你小校 縣府評估4校裁併可行性

2019-11-16 21:41

明年高普考 提前7月初舉行

2019-11-15 23:49

魔鬼級福利！千萬頂級健身房 練出人魚線不花錢

2019-11-16 10:00

勤做考古題 顧好「鐵分」 他3度高考榜首

2019-11-15 23:56

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

留才！台大首頒傅鐘獎學金 4年最多80萬

2019-11-15 23:45

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52

管中閔：校長沒同意 軍警不得入台大

2019-11-15 23:45

信箱外洩學生收騷擾信 北市大：校內生誤用

2019-11-16 17:45

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

台東體育盛事 中小學田徑對抗賽逾千人崢嶸

2019-11-16 15:42

首次全國青年景觀競賽 淡水商工作品「樸實」奪冠

2019-11-16 15:29

全國青年景觀賽 淡水商工「樸實」奪冠

2019-11-16 13:13

亞洲機器人運動競技大賽 機器人會「衝鋒陷陣」！

2019-11-16 19:16

「九如驛書房」落成啟用 師生人龍傳書入新厝社區共讀

2019-11-16 08:27

出版117本電腦教科書 呂聰賢想點燃網路世代學習熱情

2019-11-16 23:01

人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04

戲劇外送校園「藝起十八相見」 學生接觸藝術看見世界

2019-11-16 21:06

納升學指標後 體適能通過率創高

2019-11-16 13:10

體適能納升學參考 民眾提案測驗「要性平」

2019-11-16 13:08

與社區友善聯結 真理大學舉辦全民柔樂球成果表演

2019-11-16 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top