人權館發表 首本寫給台灣少年讀者的轉型正義專書

2019-11-16 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



國家人權博物館今日在國史館舉辦「轉型正義之路－島嶼的過去與未來」新書發表會。這是第一本以臺灣本土視角、並以青少年為讀者撰寫的轉型正義專書，亦是國家人權博物館出版中心成立以來的首本出版專書。

國家人權博物館館長陳俊宏指出，希望此書能作為開啟年輕朋友們對話與理解的素材，更邀請在座所有青年與教師，共同參與人權館正在啟動的校園白色恐怖課程計畫。

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台大歷史系教授周婉窈認為，本書是為青少年、亦是為白色恐怖政治受難者前輩們所寫；不僅是將過去三、四年間演講內容濃縮成書，更透過系統性編寫「想像你是受難者」、「戒嚴下的日常」等章節，將漢娜·鄂蘭「平庸的邪惡」等概念融入其中。

白色恐怖受難者黃秋爽回想起當年全家被抓的歷程、現場哽咽落淚。89歲的白色恐怖政治受難者蔡焜霖回憶，19歲遭逮捕，父母前來送行自己卻不知道。蔡焜霖表示，受難者們在獄中至少還有一同面對的夥伴，家屬卻要獨自面對社會的眼光。

歌手羅思容於開場演出白色恐怖為創作背景的歌曲「芭蕉」。她表示，父親羅浪通過文字留下那個時代風雨搖曳下的堅定與勇敢，希望今日也能乘著歌聲，讓土地、生命都獲得正義。