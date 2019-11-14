大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛
2019-11-14 11:53
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
大華科技大學將投入智慧製造系與智慧車輛與能源系發展，系所正式開課前，教授趙中興帶領電機系學生，展演模擬智慧駕駛體驗，
專程來台交流的日本大阪府立泉陽高校武田校長與378位師生，也嘗試模擬智慧駕駛實驗、摩托車變形金剛、線控機器人、餐服體驗、觀光旅遊、手作商品、桌球、太極拳等項目交流。
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配合大華科大招生智慧製造系與智慧車輛與能源系，趙中興帶學生學習寫程式，並用手機控制小汽車，讓小汽車紅燈停、綠燈右轉、遇到障礙物也會停止等技巧，讓日方校長玩得不亦樂乎。
大華科大校長張浣芸表示，技職交流結合喜來登推動國際交流，並將未來要發展智慧駕駛模擬分享給日本師生。餐飲系教授楊道欣推出「火焰香蕉、水蜜桃」餐服體驗，從摺口布、製作法式薄餅、加上冰淇淋配合擺盤，讓學生了解，餐飲服務的重要性與完美的用餐體驗密不可分。
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