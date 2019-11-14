親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

瘟疫血池：南韓的非洲豬瘟防疫 為何「血流成河」？

李佳芬論文遭質疑「自己研究自己」 指導教授上火線回應了

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣大學今天表示，為因應香港目前緊急情勢，針對台大在香港的交換生，已聯絡請其盡速回國，並由台大與姊妹校協商本學期就學及成績等相關事宜。針對香港各大學台生與其他國籍學生，台大歡迎以專案訪問生方式來台大就讀，國際處已主動與香港各大學聯繫，也歡迎學生主動向國際處洽詢。

另外，台大校方表示，已同意美國加州大學與英國南安普敦大學姊妹校請求，接納其下學期原安排去香港的交換生改來台大就讀，台大也樂於協助其他姊妹校相關需求。

香港中文大學昨天宣布，鑑於蔓延全港社會運動持續升溫，公共交通受到嚴重影響，校園多處設施遭嚴重損毀，本學期「即時結束」，課程「即時取消」，將持續到明年1月6日下學期開始；香港浸會大學也宣布，本學期將於2周內結束。

台大。本報資料照片
台大。本報資料照片
分享

台大香港台灣大學

相關新聞

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17

海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07

數感實驗室／交友網站配對演算法 愛情數學專家（中）

2019-11-11 11:26

寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

2019-11-11 09:44

台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22

公民時事題／蘇格蘭禁止體罰兒童 英國第一個零體罰地區

2019-11-07 15:48

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

2019-11-07 11:04

紐時賞析／工時不定 衝擊美少數族裔家庭

2019-11-06 15:58

影／沒錢跑美容院…教你做髮型 comb和brush的區別？

2019-11-06 15:22

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

影／看卡通佩佩豬學英文 himself 與by himself的差異？

2019-11-03 07:20

影／求職英文 面試官最討厭遇到這八種人

2019-11-01 15:34

日本這大學把「鮪魚梗」用好用滿 讓包正豪聽講不想睡

2019-11-01 15:11

國際小學堂／「無國之民」庫德族 另一個中東火藥庫

2019-11-01 00:07

紐時賞析／英國拚淨零排碳 時間緊迫

2019-10-30 10:21

紐時賞析／獨角獸學到教訓：要能賺錢才行

2019-10-30 09:33

會考生活英語／【文化篇】 萬聖節

2019-10-29 09:30

清大「三便士歌劇」跨院演出首登場 即日起免費索票

2019-10-28 11:32

數感實驗室／C羅才是地球上跑最快的男人？

2019-10-28 10:57

淡大「熊貓講座」 國際大師接力開講

2019-10-28 00:40

公民時事題／彈劾啟動…通聯公布 川普施壓烏總統調查拜登

2019-10-25 15:44

公民時事題／另類諾貝爾獎出爐 16歲少女桑柏格獲獎

2019-10-24 08:57

紐時賞析／船民哀歌 搬上歌劇舞台

2019-10-23 16:15

紐時賞析／婚禮後感到悲傷失落 歡愉化作婚後憂鬱

2019-10-23 15:43

影／櫥櫃製造師辭掉工作 一次旅行成人生轉捩點

2019-10-23 15:14

影／魔術師切斷人體魔術 原來是「視錯覺」欺騙了大腦

2019-10-23 13:31

會考生活英語／【文學篇】 童書裡的短詩

2019-10-22 09:16

寫作教室／分析文字故事入手 心中的那間小店

2019-10-21 15:26

台灣文學結合電影、音樂呈現 全國研討會豐富有趣

2019-10-21 11:21

「比村上春樹寫得好」自學生獲台積電青年文學獎首獎

2019-10-20 18:14
看更多

熱門文章

百名在港台生緊急返台 交通大學招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46

小一生字寫不好老師撕毀 家長心疼：為何不用鼓勵？

2019-11-13 13:03

明年指考名額仍只占2成3！李家同響應連署增為5成

2019-11-13 20:17

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

反送中風暴中台生返台 教育部：可轉學回台或修學分

2019-11-13 22:23

入國籍反而被懲罰！新住民樂見比照外籍生升大學

2019-11-13 17:51

超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長

2019-11-13 15:39

新住民歸化後 擬比照外籍生升大學

2019-11-13 23:52

在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44

國小生現場寫「硬筆書法」 八德戶所即日起辦展到月底

2019-11-13 17:21

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15

治療及復健學類學生 20年增3.3倍

2019-11-14 00:05

影／台灣高中生參加日本英文論壇 對日本學生這事印象深刻

2019-11-13 16:36

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

南台科大曹傑凱精通3D列印 國際賽優勝校方表揚

2019-11-14 09:57

元培科大創校55周年台澳書法交流展 名家大展書藝

2019-11-13 15:35

崇右科大與韓國男團TARGET跨海合舞 學生嗨翻

2019-11-13 17:08

回應教育部長潘文忠 「科技課綱，兩三年後微調」

2019-11-14 08:52

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-13 14:55

新竹市首屆智能車挑戰賽登場 選手燒腦爭全國賽代表

2019-11-13 18:21

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-13 14:55

在港台生返台 教部協調機位及專線電話協助

2019-11-13 18:52

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-13 14:55

上課帶著毛小孩好幸福 元培醫事科大教毛小孩美容課

2019-11-13 17:49

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-13 14:55

成大團隊參加美國iGEM競賽 奪全球冠軍

2019-11-13 18:51

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

台灣彩墨藝術A4秀 華梵大學濃濃藝文風

2019-11-13 18:51

性平教育爭議 學者：應回歸教師教學專業判斷

2019-11-13 17:14

台東卑南國小閱讀夢公園 樹下看書休憩好愜意

2019-11-13 17:12

公民團體強調性平教育重要 呼籲政治人物發言前應查證

2019-11-14 11:15

成大和越南胡志明市理工大學 簽訂合作備忘錄

2019-11-13 18:53

台師大攜手氣象局 推國家級天氣訓練課程

2019-11-14 11:55

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:38

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:36

U值媒／炒熱自己地位？她撕裂台灣？挑起兩性教材議題？

2019-11-13 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top