交大、德國後劇場合作互動劇場 結合科技共構二戰史

2019-11-13 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



國立交通大學和德國後劇場（post theater）聯合製作六燃國際互動劇場，將於11月15日、16日、17日3晚於原日本海軍第六燃料廠新竹支廠大廣場舉行首演，推出《原諒．遺忘》（For-giving, For-getting）與《無/非 紀念碑》（Nonuments）2劇，從人文省思出發，將智慧科技融合劇場表演，展現對人的關懷與歷史探究，不只是新竹的深化紮根，也是與國際社會對話的行動。

六燃劇場製作團隊規模達50餘人，除了德國後劇場2位藝術總監Max Schumacher和Hiroko Tanahashi親自擔任《無/非 紀念碑》導演與劇本；交大畢業校友王怡婷、黃法宓也投入《原諒．遺忘》導演與編劇、陳映儒擔任執行製作。在六燃計劃總主持人、應用藝術研究所教授賴雯淑領軍下，交大跨領域藝術團隊號召交大資工系教授林一平、音樂所教授董昭民、建築所教授凌天及演員們，透過藝術跨域合作、IoTtalk物聯網科技、互動劇場的異域結盟，投入再造歷史現場的實踐行動。

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新竹六燃大煙囪廠房基地為原日本海軍第六燃料廠的部份工業建築遺構，於昭和18年（1943年）開始興建，是二戰時期日本在台灣建置之重要燃料工廠，當時為亞洲最先進的高科技軍事工業設施之一。二戰後，燃料廠因日軍撤離而停止運作，空軍工程連隊進駐後，逐漸成為特殊的「樓中屋」眷村聚落，大型廠房的內部住著日常居民，而超過一甲子的眷村故事，都印記多次交疊的歷史時空中。

劇場作品演繹曾在六燃發生的故事，向與「原日本海軍第六燃料廠 」所有相關的人事物致意，也折射出這段關於台灣的殖民二戰史。將「forgiving」與「forgetting」轉化為「 for-giving」與「 for-getting」，帶出「原諒是為了給予；遺忘是來自拿取」的潛意涵。而現場將讓觀眾一起使用智慧手機結合IoTtalk與 AiPOLLING 投票系統，以集體參與的方式共創二戰紀念碑、共構台灣二戰史。