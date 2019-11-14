影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？
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YouTube 頻道 HiHo Kids 又想出新企劃來看小朋友的反應啦！這次準備了五種超級誘惑小朋友的東西，來看看他們有沒有辦法忍住不動，而贏的人就可以得到一台超潮的懸浮滑板！
影片中小朋友們參與的挑戰叫 Don’t You Dare Move（不准動大挑戰），當中的 dare 想必大家也經常聽到吧！但你知道這個字該怎麼用嗎？有哪些常見用法呢？今天就跟著希平方一起瞧瞧吧！
首先，dare 經常作為動詞使用，但作為及物和不及物動詞時的意思和用法都不太一樣喔！
「及物動詞」的意思及用法
Dare 作為「及物動詞」時，英英字典的定義是「to persuade somebody to do something dangerous, difficult or embarrassing so that they can show that they are not afraid」，意思是「說服某人去做危險、困難或尷尬的事情來顯示他們並不懼怕」，有激將的意味在。
它的三態是 dare-dared-dared，那因為是及物動詞，後面需要加上受詞，因此用法是 dare someone 或 dare someone to do something，例如：
Go on. Tell him. I dare you.（去啊。去告訴他啊。我諒你不敢。）
My brother dared me to go bungee jumping.（我弟激我不敢去高空彈跳。）
Did Alex dare you to do such stupid things?（是 Alex 激你去做這些蠢事的嗎？）
那要注意，dare 沒有進行式的用法喔！
「不及物動詞」的意思及用法
Dare 作為「不及物動詞」時，英英字典的定義是「to be brave enough to do something」，意思是「有足夠勇氣去做某事」，它的三態同樣是 dare-dared-dared，也同樣沒有進行式的用法喔。
那因為是不及物動詞，可以單獨使用，例如：
Dream big if you dare.（把夢做大，如果你敢的話。）
或者也可以寫成 dare (to) do something，表示「敢做某事」，常用在「否定」或「問句」中（特別是否定），而當中的 to 在口語時可以省略，例如：
No one dares (to) go there alone. （沒人敢一個人去那裡。）
He doesn’t dare (to) ask her out on a date.（他不敢邀她出去約會。）
Do you dare (to) challenge him in the meeting?（你敢在會議中挑戰他嗎？）
其他常見慣用法
除了上述用法，dare 還有兩個相當常見且約定成俗的慣用法：how dare you 和 don’t you dare。
● how dare you (do something) 你竟敢（做某事）
How dare you fool me like that!（你竟敢那樣捉弄我！）
—> 注意動詞 fool 前面不會加上 to
● don’t you dare (do something) 你敢（做某事）試試看
A: I’m going to tell Mom what you have done.（我要去跟媽媽說你做了什麼。）
B: Don’t you dare.（你敢試試看。）
Don’t you dare tell him the secret.（你敢告訴他這個秘密試試看。）
—> 注意動詞 tell 前面不會加上 to
那如果我們看回影片中出現的 Don’t You Dare Move，其實字面意思就是「你敢動試試看」，但因為是遊戲名稱，因此就翻成了「不准動大挑戰」囉。
看完今天的專欄，相信你對 dare 的用法也更加了解了，別忘了找機會實際用用看喔！
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