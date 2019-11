影/女友生死考驗:等一下要吃什麼 eat、have差在哪?

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

每天最困難的問題,就是「午餐吃什麼?」,但當這個問題從女友口中問出來,就真的難上加難。叫她選,她會叫你想,選她不喜歡的,她又會生氣。到底怎麼回答才對?!一起來看看今天的趣味影片吧!

講到「吃」,你知道 eat、have 這兩個動詞差別在哪裡嗎?

影片中的這兩句,是否都可以用 eat 和 have 呢?

I'm kinda hungry; we should go eat.(我有點餓;我們應該去吃飯。)

I can't have Chipotle two days in a row.(我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。)

趕快往下看解答吧!

eat 和 have 的差別

Eat 比較強調「吃」的動作,而且後面有時候可以不用接其他名詞當受詞。過去式是 ate,過去分詞是 eaten。

而 have 比較偏「享用食物」,「吃」的動作感沒那麼強,也可以用在喝飲料的時候,後面通常會有名詞。過去式和過去分詞都是 had。

舉些例子:

We ate a lot of seafood last night.(我們昨晚吃了好多海鮮。)

→ 也可以說 We had a lot of seafood last night.,強調「享用」海鮮,而非「吃」海鮮的動作。

Do you want to have a cup of black tea?(你想要喝杯紅茶嗎?)

→ 這裡不能改用 eat,因為喝飲料的動作不會用 eat。

He is learning how to eat with chopsticks.(他正在學怎麼用筷子吃。)

→ 這裡不能改用 have,因為 have 後面通常會有名詞當受詞,而 eat 後面沒有受詞也可以。

影片句子解答

I'm kinda hungry; we should go eat.(我有點餓;我們應該去吃飯。)

→ 這裡不能改用 have,因為 have 後面通常會有名詞當受詞,而 eat 後面沒有受詞也可以。

I can't have Chipotle two days in a row.(我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。)

→ 也可以改說 I can't eat Chipotle two days in a row.,強調「吃」的動作,而非「享用食物」。

民以食為天,eat 和 have 都是英文中非常常見的動詞,今天你搞清楚它們差在哪了嗎?

