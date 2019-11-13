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影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每天最困難的問題，就是「午餐吃什麼？」，但當這個問題從女友口中問出來，就真的難上加難。叫她選，她會叫你想，選她不喜歡的，她又會生氣。到底怎麼回答才對？！一起來看看今天的趣味影片吧！

講到「吃」，你知道 eat、have 這兩個動詞差別在哪裡嗎？

影片中的這兩句，是否都可以用 eat 和 have 呢？

I'm kinda hungry; we should go eat.（我有點餓；我們應該去吃飯。）

I can't have Chipotle two days in a row.（我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。）

趕快往下看解答吧！

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eat 和 have 的差別

Eat 比較強調「吃」的動作，而且後面有時候可以不用接其他名詞當受詞。過去式是 ate，過去分詞是 eaten。

have 比較偏「享用食物」，「吃」的動作感沒那麼強，也可以用在喝飲料的時候，後面通常會有名詞。過去式和過去分詞都是 had。

舉些例子：

We ate a lot of seafood last night.（我們昨晚吃了好多海鮮。）

→ 也可以說 We had a lot of seafood last night.，強調「享用」海鮮，而非「吃」海鮮的動作。

Do you want to have a cup of black tea?（你想要喝杯紅茶嗎？）

→ 這裡不能改用 eat，因為喝飲料的動作不會用 eat。

He is learning how to eat with chopsticks.（他正在學怎麼用筷子吃。）

→ 這裡不能改用 have，因為 have 後面通常會有名詞當受詞，而 eat 後面沒有受詞也可以。

影片句子解答

I'm kinda hungry; we should go eat.（我有點餓；我們應該去吃飯。）

→ 這裡不能改用 have，因為 have 後面通常會有名詞當受詞，而 eat 後面沒有受詞也可以。

I can't have Chipotle two days in a row.（我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。）

→ 也可以改說 I can't eat Chipotle two days in a row.，強調「吃」的動作，而非「享用食物」。

民以食為天，eat 和 have 都是英文中非常常見的動詞，今天你搞清楚它們差在哪了嗎？

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