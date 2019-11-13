影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

每天最困難的問題，就是「午餐吃什麼？」，但當這個問題從女友口中問出來，就真的難上加難。叫她選，她會叫你想，選她不喜歡的，她又會生氣。到底怎麼回答才對？！一起來看看今天的趣味影片吧！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

講到「吃」，你知道 eat、have 這兩個動詞差別在哪裡嗎？

影片中的這兩句，是否都可以用 eat 和 have 呢？

I'm kinda hungry; we should go eat.（我有點餓；我們應該去吃飯。）

I can't have Chipotle two days in a row.（我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。）

趕快往下看解答吧！

分享 facebook

eat 和 have 的差別

Eat 比較強調「吃」的動作，而且後面有時候可以不用接其他名詞當受詞。過去式是 ate，過去分詞是 eaten。

而 have 比較偏「享用食物」，「吃」的動作感沒那麼強，也可以用在喝飲料的時候，後面通常會有名詞。過去式和過去分詞都是 had。

舉些例子：

We ate a lot of seafood last night.（我們昨晚吃了好多海鮮。）

→ 也可以說 We had a lot of seafood last night.，強調「享用」海鮮，而非「吃」海鮮的動作。

Do you want to have a cup of black tea?（你想要喝杯紅茶嗎？）

→ 這裡不能改用 eat，因為喝飲料的動作不會用 eat。

He is learning how to eat with chopsticks.（他正在學怎麼用筷子吃。）

→ 這裡不能改用 have，因為 have 後面通常會有名詞當受詞，而 eat 後面沒有受詞也可以。

影片句子解答

I'm kinda hungry; we should go eat.（我有點餓；我們應該去吃飯。）

→ 這裡不能改用 have，因為 have 後面通常會有名詞當受詞，而 eat 後面沒有受詞也可以。

I can't have Chipotle two days in a row.（我不能連續兩天吃奇波雷墨西哥燒烤啊。）

→ 也可以改說 I can't eat Chipotle two days in a row.，強調「吃」的動作，而非「享用食物」。

民以食為天，eat 和 have 都是英文中非常常見的動詞，今天你搞清楚它們差在哪了嗎？

推薦閱讀

1. 英文聽力進步超有感！他只花半年，多益就突破 800 分！

2. himself 和 by himself 都是『他自己』，用法差異在哪裡？

3. 梳頭髮的『梳』，用 brush 或 comb 意思都一樣嗎？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】