會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機
2019-11-12 10:17聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫
★單字
1. fly [flaɪ] v. 飛行（國中基本1200字）
2. flight [flaɪt] n. 飛行（國中挑戰800字）
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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3. captain [ˋkæptɪn] n. 機長、隊長、艦長（國中挑戰800字）
★實用字詞
1. take off 起飛、離開、下班
2. land 降落、登陸、卸貨
The captain is making an announcement about the flight.
機長正在宣布關於飛行的事情。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
We should be／landing in Tokyo／at 2:30pm.
我們應該會／降落在東京／下午兩點半。
動手做做看：將長句分成短字詞
Thank you for flying with ABC Airlines!
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. What time is it?
(A) 11:30PM
(B) 11:30AM
(C) 2:30PM
2. Where is the plane?
(A) Taipei
(B) Taoyuan
(C) Tokyo
3. Which airline is it?
(A) China Airlines
(B) EVA Airways
(C) ABC Airlines
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
Thank you for／flying with／ABC Airlines!
感謝您／和我們一起飛行／ABC航空！
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (B) 2. (B) 3. (C)
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