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會考生活英語／【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. fly [flaɪ] v. 飛行（國中基本1200字）

2. flight [flaɪt] n. 飛行（國中挑戰800字）

3. captain [ˋkæptɪn] n. 機長、隊長、艦長（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. take off 起飛、離開、下班

2. land 降落、登陸、卸貨

The captain is making an announcement about the flight.

機長正在宣布關於飛行的事情。

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閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

We should be／landing in Tokyo／at 2:30pm.

我們應該會／降落在東京／下午兩點半。

動手做做看：將長句分成短字詞

Thank you for flying with ABC Airlines!

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. What time is it?

(A) 11:30PM

(B) 11:30AM

(C) 2:30PM

2. Where is the plane?

(A) Taipei

(B) Taoyuan

(C) Tokyo

3. Which airline is it?

(A) China Airlines

(B) EVA Airways

(C) ABC Airlines

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

Thank you for／flying with／ABC Airlines!

感謝您／和我們一起飛行／ABC航空！

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)

多益會考東京國中會考生活英語

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