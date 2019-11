會考生活英語/【旅遊篇】 搭乘飛機

2019-11-12 10:17 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫



★單字

1. fly [flaɪ] v. 飛行(國中基本1200字) 2. flight [flaɪt] n. 飛行(國中挑戰800字)

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高! 3. captain [ˋkæptɪn] n. 機長、隊長、艦長(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. take off 起飛、離開、下班 2. land 降落、登陸、卸貨

The captain is making an announcement about the flight.

機長正在宣布關於飛行的事情。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

We should be/landing in Tokyo/at 2:30pm.

我們應該會/降落在東京/下午兩點半。

動手做做看:將長句分成短字詞

Thank you for flying with ABC Airlines!

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What time is it?

(A) 11:30PM

(B) 11:30AM

(C) 2:30PM

2. Where is the plane?

(A) Taipei

(B) Taoyuan

(C) Tokyo

3. Which airline is it?

(A) China Airlines

(B) EVA Airways

(C) ABC Airlines

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

Thank you for/flying with/ABC Airlines!

感謝您/和我們一起飛行/ABC航空!

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)