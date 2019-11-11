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海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07聯合報 教育事業部

今年的海峽聯合盃作文大賽大陸區的決賽昨在北京上海、成都、杭州、武漢、河南、南京、晉江、瀋陽等地區同步舉辦，大陸的初賽就有30萬人參賽，約3萬人進入決賽。

大陸決賽的高中組作文題以法國總統馬克宏曾說「亞馬遜雨林，產制地球20%氧氣的肺，著火了。」一事為引，讓學生參考資料，再從網紅、七大工業國領袖、巴西總統、巴西民眾或者來自2080年的未來人，這五種角色中擇一，回應馬克宏。

參加南京晨報主辦、江蘇賽區高中組的唐振翔表示，時事話題搭不同立場角色的命題若要寫得精采，不但要了解題目，還得思路清晰，「文筆要求也是高標。」

南京金陵中學老師王守明解析高中組題目，「巴西熱帶雨林被砍伐是引線，是中心話題之一，卻不是寫作和思辨的唯一話題」，不同立場選擇象徵不同觀點，例如國家元首象徵的政治、平民生活象徵的經濟、網紅象徵的娛樂、2080象徵未來等，角色跟象徵搭配成「1+1」或「1+2」的集合，辨清身分與象徵關係後再寫出回覆文，「本次寫作考驗的是深遠的思考。」

昨天的國中組考題以三幅圖組成，包括媽媽說「學校沒有發揮教育功能，老師不會教」，老師說「這是家庭教育出問題」，孩子則看似委屈坐在中間，學生得從中選一角色發揮。參加上海新民晚報賽區的復旦實驗中學朱同學說「我寫孩子成了夾心餅乾。」進才實驗中學的譚一星說他採議論筆法從正反兩面來論述家庭帶來的影響。

國小組今年以「氣球」圖像為題，畫面下方有幾隻手各握著黃氣球，其中一隻手高舉，看似要放開手中的白氣球。

杭州每日商報主辦的杭州賽區，有來自百餘所學校的600多名同學參賽。來自杭州飲馬井巷小學的蔣豔硒採擬人化筆法，寫「氣球尋找自我」的故事。杭州星瀾小學的應牧岑解讀題目，「放飛的一顆氣球是自由的，握在手裡的氣球是沒有做完的事情，每天逐漸累加，人會越來越累。所以做事不能拖延，每天都要放飛一個氣球。」杭州袁浦小學學生王語珂則認為，黃色氣球比較低，被抓緊在手裡，白色氣球位置比較高，但握著它的線鬆掉了，他覺得白色的氣球是被拋棄的氣球，所以寫了一個白色氣球去各地旅行的故事。

杭州賽區家長看到台灣主辦單位出的題目讚歎：「今年題目立意比較深！」，家長說，聯合盃別出心裁的給獎方式──每個年級都設有首獎和說服獎、創意獎以及感動獎。說服獎強調孩子的思辨能力；感動獎則鼓勵寫出真情實感，創意獎則是鼓勵與眾不同的想法。

北京賽區的多數考生對「圖片、資料、圖文整合」的命題方式很感新鮮：「很喜歡這種考試形式，可以鍛煉想像力。」

這屆聯合盃的台灣賽事是由教育部國教署指導，聯合報系主辦，台師大華語文與科技研究中心協辦，金門酒廠公司、樂學網、林教授教育集團贊助。大陸的海峽聯合盃除了有北京嘉德國際教育、北京海淀區作協、上海優賽公司、成都筆尖文學社、杭州每日商報、武漢長江日報、南京晨報、瀋陽晚報單位連年支持外，今年新增上海新民晚報、河南漯河日報、晉江啓明星教育加入。

聯合盃作文賽成都賽區考生低頭苦思下筆方向。(圖／成都筆尖文學社提供)
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聯合盃作文賽南京賽區的國小考生。(圖／南京晨報提供)
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聯合盃作文賽上海賽區考生一早就聚集排隊等待入場。(圖／上海新民晚報提供)
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聯合盃作文賽今年新闢福建晉江考場。(圖／晉江啟明星教育機構提供)
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聯合盃杭州賽區學生專注寫作。(圖／杭州每日商報提供)
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